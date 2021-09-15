В Роснедрах заявили, что рентабельных запасов нефти в России, которые есть на данный момент, хватит на 21 год. Об этом ТАСС заявил временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Евгений Петров в неофициальной обстановке Тюменского нефтегазового форума.

«Рентабельных запасов нефти хватит на порядка 20-21 год», — уточнил он.

Как добавил Петров, данный период будет становиться все больше по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти.

Также врио главы Роснедр подчеркнул, что наиболее перспективным российским регионом для разведки запасов нефти и газа, как и ранее, остается Западная Сибирь.

«Тут еще работать и работать. Здесь возможности для работы еще на многие года», — отметил он.

Кроме этого, Петров пояснил, что разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири в настоящее время является нерентабельной по причине отсутствия требуемой инфраструктуры.

Тюменский нефтегазовый форум (TNF 2021) проводится в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. В его рамках пройдет 30 мероприятий. Речь идет о пленарных сессиях, технологических днях и днях поставщика энергетических компаний, круглых столах, деловых завтраках, мастер-классах, конференциях, онлайн-площадках.