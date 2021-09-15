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В «Газпроме» исключили начало поставок газа по «СП – 2» с 1 октября

Вероника Полынина
1 час назад

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток – 2» не начнутся с 1 октября. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

«Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», - заявил Миллер, отвечая на вопрос журналистов о том, что в СМИ проходила информация о начале поставок уже с 1 октября.

О начале поставок по одной из двух ниток газопровода с 1 октября ранее сообщало агентство Bloomberg.

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Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром 10 сентября. Ввести трубопровод в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Согласно прогнозам «Газпрома», в 2021 году по «Северному потоку – 2» может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.

Экономика,Видео,Алексей Миллер,Газпром,Bloomberg,ИТАР-ТАСС,
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