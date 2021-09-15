Поставки газа по трубопроводу «Северный поток – 2» не начнутся с 1 октября. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

«Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», - заявил Миллер, отвечая на вопрос журналистов о том, что в СМИ проходила информация о начале поставок уже с 1 октября.

О начале поставок по одной из двух ниток газопровода с 1 октября ранее сообщало агентство Bloomberg.