Чубайс предупредил о новых проблемах для России в экономике

Спецпредставитель президента Анатолий Чубайс предрек России новые проблемы, связанные с экономикой. По его словам, во время переговоров по климату в Глазго ожидаются резкие решения по индустрии угля и метана, сообщает агентство «Прайм».
«Будет непростая дискуссия, особенно по шестой статье Парижского соглашения. О признании или непризнании климатических проектов. Это не про снижение объемов выбросов, а про увеличение поглощения. Я ожидаю очень-очень резких решений по двум вопросам. Один вопрос — уголь, второй вопрос — метан», - заявил он.
При этом спецпредставитель подчеркнул, что не считает нужным уничтожать угольную промышленность, однако ей определенно требуется реформирование.
Ранее Чубайс заявил, что стратегия угольной промышленности в России, которую одобрили в правительстве в прошлом году, не может быть реализована из-за сокращения потребления угля Китаем.
Россия планировала экспортировать в Китай 27,2 млн тонн угля, однако с 2025 года страна собирается сократить потребление угля. По этой причине, подчеркнул Чубайс, стратегия оказалась провальной.