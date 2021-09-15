Чубайс предупредил о новых проблемах для России в экономике

«Будет непростая дискуссия, особенно по шестой статье Парижского соглашения. О признании или непризнании климатических проектов. Это не про снижение объемов выбросов, а про увеличение поглощения. Я ожидаю очень-очень резких решений по двум вопросам. Один вопрос — уголь, второй вопрос — метан», - заявил он.