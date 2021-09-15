Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Чубайс рассказал о будущем угольной промышленности в России

Елена Прошина
1 час назад

Спецпредставитель президента Анатолий Чубайс предрек России новые проблемы, связанные с экономикой. По его словам, во время переговоров по климату в Глазго ожидаются резкие решения по индустрии угля и метана, сообщает агентство «Прайм».

Чубайс рассказал о будущем угольной промышленности в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будет непростая дискуссия, особенно по шестой статье Парижского соглашения. О признании или непризнании климатических проектов. Это не про снижение объемов выбросов, а про увеличение поглощения. Я ожидаю очень-очень резких решений по двум вопросам. Один вопрос — уголь, второй вопрос — метан», - заявил он.

При этом спецпредставитель подчеркнул, что не считает нужным уничтожать угольную промышленность, однако ей определенно требуется реформирование.

Ранее Чубайс заявил, что стратегия угольной промышленности в России, которую одобрили в правительстве в прошлом году, не может быть реализована из-за сокращения потребления угля Китаем.

Россия планировала экспортировать в Китай 27,2 млн тонн угля, однако с 2025 года страна собирается сократить потребление угля. По этой причине, подчеркнул Чубайс, стратегия оказалась провальной.

Экономика,Анатолий Чубайс,
95
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители