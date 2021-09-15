Цены на бензин в России продолжили снижаться

Цены на бензин в России снижаются вторую неделю подряд, свидетельствуют данные Росстата.

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Согласно статистике ведомства, за период с 7 по 13 сентября цены на бензин в среднем по России снизились на 0,1%. К показателям конца августа автомобильное топливо подешевело на 0,4%.

В среднем по России бензин за неделю с 7 по 13 сентября подешевел на 5 копеек, до 48,88 рубля за литр. АИ-92 подешевел на 5 копеек, его средняя цена составила 45,94 рубля. АИ-95 стоил в среднем 49,76 рубля, на 5 копеек меньше, чем неделей ранее. АИ-98 потерял одну копейку за неделю, его цена составила в среднем 57,56 рубля. Дизельное топливо продавалось в рознице по 50,63 рубля за литр - плюс 1 копейка к предыдущему периоду.

Снижение цен было отмечено в 35 центрах субъектов РФ. Больше всего бензин подешевел в Йошкар-Оле – на 0,5%. В семи центрах субъектов РФ цены на бензин, напротив, выросли. Самый сильный рост наблюдался в Южно-Сахалинске – на 0,9%.

В Москве за прошедший период цены на бензин снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге – на 0,2%.