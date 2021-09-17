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Набиуллина анонсировала рекордную прибыль банков

Российская Газетаиещё 1
1 час назад

Российские банки в этом году получат рекордную прибыль благодаря росту бизнеса и низким расходам на резервы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России.

Набиуллина анонсировала рекордную прибыль банков
Фото: ТАССТАСС

"Сами банки не только избежали больших потерь или заметного ухудшения качества кредитных портфелей, но и сохранили прибыль . В этом году, благодаря продолжающемуся росту бизнеса и низким расходам на резервы, прибыль банков будет рекордной", - сообщила она.

В июле ЦБ сообщил, что российские банки за первое полугодие 2021 года получили рекордную в истории чистую прибыль, почти 1,2 трлн рублей. В первом квартале 2021 года прибыль банковского сектора составила 578 млрд рублей, во втором квартале - 621 млрд рублей. В 2021 году Банк России ожидает прибыли банковского сектора в 2 трлн рублей. В 2020 году банки заработали 1,6 трлн рублей, в 2019 году - 1,715 трлн рублей.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
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