В Европе понадеялись на скорое снижение цен на газ

Евросоюзу ничего не грозит в связи с временным ростом цен на природный газ, его поставщиков достаточно, а рынок работает хорошо, чтобы справиться с проблемами. Об этом заявила директор по коммуникациям европейской газовой ассоциации Eurogas Бронах О’Хаган, передает РИА Новости.

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По ее словам, ранее Европа сталкивалась с низкими ценами, что тоже свидетельствовало о хорошем состоянии рынка. Баланс спроса и предложения, подчеркнула чиновница, остается здоровым, поэтому стоимость топлива вскоре обязательно снизится.

«Мы уверены, что текущие цены не будут преобладать бесконечно», — пообещала она.

Сроки возможного снижения цен и уровни, до которых дойдет стоимость топлива, О’Хаган не указала.

Цены на газ в Европе взлетели в четыре раза с уровней весны, при этом в последний месяц процесс ускорился. Накануне, 15 сентября, они превышали 950 долларов за тысячу кубометров, после чего скорректировались.

По состоянию на 13:30 по московскому времени на лондонской бирже ICE октябрьский фьючерс на газ торгуется на уровне чуть выше 800 долларов за тысячу кубометров. Снижение цен составило более семи процентов.

Причиной для панических настроений на газовом рынке Европы стал самый низкий за последние годы объем топлива в газохранилищах, а также сложности с поставками. Значительная часть сжиженного природного газа (СПГ) по-прежнему идет на азиатский рынок, а российский «Газпром» отказывается существенно наращивать поставки через Украину, несмотря на спрос.