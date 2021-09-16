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Организаторы озвучили даты проведения экономического форума в Давосе

Газета.Ru
50 минут назад

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 2022 пройдет в Давосе с 17 по 21 января, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.

Озвучены даты проведения экономического форума в Давосе
Фото: ReutersReuters

"Ежегодное собрание 2022 года, которое состоится вживую с 17 по 21 января, станет первым глобальным мероприятием в области лидерства, которое определит повестку дня для устойчивого восстановления", - говорится в сообщении ВЭФ.

Уточняется, что в 2021 году ежегодное собрание ВЭФ, которое было запланировано на 17-20 августа в Сингапуре, отменили из-за ситуации с коронавирусом.

В январе текущего года Всемирный экономический форум в Давосе из-за пандемии новой коронавирусной инфекции проходил в онлайн-режиме. В числе прочих на форуме выступил президент России Владимир Путин. Он назвал основной задачей борьбу с бедностью.

По словам российского лидера, глобализация и внутренний рост привели к мощному подъему в развивающихся странах, позволили более чем 1 млрд человек выйти из бедности.

Экономика,Владимир Путин,РИА Новости,
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