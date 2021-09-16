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В России назвали условие ускорения ввода в эксплуатацию «Северного потока-2»

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24» назвал условие для ускорения ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». По его словам, этому будет содействовать рост цен на газ в Европе, передает ТАСС.

В России назвали условие ускорения ввода в эксплуатацию «СП-2»
Фото: ТАССТАСС

Он выразил надежду, что ситуация положительно повлияет на исход бюрократических процедур и они будут ускорены.

«Они будут ускорены, хотя, как вы понимаете, здесь в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает "руку Кремля" и попытку таким образом навязать "Северный поток-2"», — подчеркнул Чижов.

«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать, эта процедура займет несколько месяцев. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что возможность запустить проект появится не раньше 2022 года.

Ситуация вокруг газопровода спровоцировала рост цен на газ в Европе. С весны цены подскочили в четыре раза, вплотную приблизившись к критической отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров.

Экономика,Владимир Чижов,Сергей Лавров,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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