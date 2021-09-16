Конец света: Европу ждут перебои с электроэнергией из-за цен на газ

Аналитики Goldman Sachs предупреждают Европу о возможной приостановке производств и отключениях электричества, если зима выдастся холодной. От роста цен на электроэнергию пострадают, в первую очередь, энергоемкие сектора промышленности — в Великобритании уже прекратили работу два крупных завода по производству удобрений. Сможет ли энергетический кризис в ЕС спровоцировать экономический, разбиралась «Газета.Ru».
Высокие цены на газ, даже несмотря на коррекцию 15 сентября, спровоцировали резкий рост стоимости электроэнергии во всей Европе, где, в отличие от России, государства не субсидируют энергопотребление домохозяйств. Так, в Великобритании цена 1 МВт ч поднималась в моменте на аукционах в среду до £2,5 тысячи (около 252 тыс. руб.) в пиковые часы - при средней цене в £40 (около 4 тыс. руб.), сообщает MarketWatch.
Добавило нервозности внутреннему энергетическому рынку страны то, что накануне в графстве Кент произошел пожар на крупной электростанции, принимающей электроэнергию из Франции. Из-за высокой стоимости электроэнергии в королевстве уже на неопределенный срок остановились два крупных завода по производству удобрений американской CF Industries Holdings.
Старший аналитик ICIS Energy Стефан Константинов видит "своеобразную иронию" в том, что ранее Великобритания была вынуждена перезапустить закрытую угольную станцию из-за высоких цен на газ и низкой генерации ветровой энергетики. Это противоречит заявленным правительством целям полностью отказаться от угля в генерации энергии к 2024 году. По его словам, Великобритания может получать от половины до 2/3 необходимой электроэнергии от ветряных станций в обычный день, если дует достаточно сильный ветер. Но проблема в том, что в этом году из-за длительной жары и засухи генерация энергии от ветра и воды снизилась по всей Европе.
Например, в Германии - на четверть в первой половине года, а угольная генерация, наоборот, выросла на 36%. В Италии счета за электроэнергию вырастут на 40% в третьем квартале, а в Ирландии власти предупредили население, что возможны отключения электричества, пишет Bloomberg.
Помимо высоких цен на топливо дополнительное давление на бизнес и экономику стран оказывают высокие квоты на эмиссии углекислого газа, которые покупают бизнес и промышленность.
Цена одной метрической тонны выбросов в ЕС в этом году выросла почти в три раза и сегодня стоит около 60. Это - сегодняшняя цена энергоперехода, который начали осуществлять страны ЕС в рамках так называемой "Зеленой сделки" (The European Green Deal) - плана по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
"Вопросы энергобезопасности европейцев всегда волновали, и, кроме того, ресурсы у них дороже, они вынуждены искать решения, которые в перспективе должны стать эффективными. Например, ВИЭ не взлетала без субсидий, но сейчас конкурентоспособность в целом достигнута. ЕС получил ресурс, который диверсифицирует их энергетический портфель, а иногда и обеспечивает более дешевое решение", - говорит директор по операционной работе Кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Перцовский.
Но у этой красивой истории есть ряд пока нерешенных технологических проблем.
Как объясняет "Газете.Ru" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, одна из сложностей перехода на ВИЭ — проблемы хранения "лишней" энергии и, наоборот, ее нехватки в пиковые часы.
"Европейцы говорят, что будут проводить декарбонизацию своей экономики, отказываться от нефти и газа и переходить на ВИЭ. Они хотят использовать водород как систему хранения энергии, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения, а не только чтобы свет в доме был, пока ветряк крутится или солнце светит. Лишнюю энергию, например, ночью, когда ветряк крутится, а потребление низкое, будут направлять на выработку водорода, а днем, когда нужно больше энергии, будут водород обратно переводить в энергию", - говорит Игорь Юшков.
Однако пока вопрос с хранением энергии не решен: ЕС только планирует импортировать водород, а достаточно больших батарей, способных запасать энергию для обеспечения бесперебойной подачи света в масштабах целых стран, пока не изобретено.
Доля ВИЭ в энергогенерации в среднем по ЕС едва превышает 20%, еще примерно 26% генерируют атомные электростанции, 23% - газовые. А потому рекордные цены на голубое топливо так встряхнули Европу перед началом зимы.
По оценкам Goldman Sachs, этот кризис может иметь серьезные экономические последствия для Европейского союза. Перебои с электроэнергией, скорее всего, приведут к еще большему росту цен на энергоносители, провоцируя инфляцию и увеличивая и без того высокие издержки компаний, пишет Bloomberg. Население будет урезать расходы из-за крупных счетов по электроэнергии, в результате экономика недополучит необходимые ей средства, пояснил "Газете.Ru" директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов.
В этой связи пострадает и промышленность.
"От роста цен на электроэнергию пострадают в первую очередь, энергоемкие сектора промышленности (производство цемента, производство удобрений, металлургия и проч.). В условиях высоких цен некоторые из этих производств могут временно приостановить деятельность или существенно сократить ее объемы", - рассуждает Салихов.
Он считает, что сценарий развития экономического кризиса вследствие энергетического пока маловероятен.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая также не видит оснований для пессимизма: пока в Европе идет активное восстановление экономики, неделю назад ЕЦБ повысил прогноз ее роста в этом году до 5%. Но нельзя недооценивать общий вес накопившихся проблем в блоке, предупредил главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.
"Экономических проблем в еврозоне хватает без энергокризиса: крайне слабый рост, огромные структурные дисбалансы, нарастающее отставание восточной Европы, зависимость от экспорта в США, бюджетные вопросы, отсутствие воспроизводимости капитала, безработица. На кону ближайших пяти лет - целостность Еврозоны в принципе. Рост цен на энергоносители лишь добавляет драматизма", - заключил он.