Финансовая интеграция России и Белоруссии может начаться с введения общих лицензий на банковскую деятельность, чтобы кредитные организации могли работать не только на национальном рынке. Об этом в интервью РБК рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Таким образом она прокомментировала ряд положений из 28 программ по экономической интеграции между странами, которые на прошлой неделе одобрил совет министров Союзного государства. Эти программы предполагали в том числе взаимный допуск банковских и страховых организаций на российский и белорусский рынки, а также создание единой системы страхования вкладов.

По словам Набиуллиной, расширение допуска касается не только России и Белоруссии, но и других стран Евразийского экономического союза — Казахстана, Армении и Киргизии. При этом отмены национальных стандартов не будет, речь о том, что общая лицензия будет содержать одинаковые и повышенные требования к организациям.

В нынешнем виде, указала глава ЦБ, принципы банковского регулирования у Москвы и Минска схожи, но имеют и немало различий, поэтому прямо сейчас объединить их не получится. Она также заверила, что страхование вкладов в белорусских банках за счет российской системы страхования не предполагается.

В том же интервью Набиуллина сообщила, что расценивает вероятность наступления мирового финансового кризиса как очень низкую, а роль доллара на российском и мировом рынках останется большой, хотя и будет постепенно снижаться.