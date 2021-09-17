Глава Альфа-Банка обратил внимание на регуляторный арбитраж в финансовом секторе

Государству необходимо устранять барьеры для развития цифровых экосистем, заявил ТАСС глава Минцифры Максут Шадаев.

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"Необходимо в первую очередь создать такие условия, чтобы российские цифровые экосистемы развивались и могли эффективно конкурировать за внимание российского пользователя с международными интернет-корпорациями.< > У нас есть все шансы в конкурентной борьбе построить полноценную альтернативу международным гигантам. Это потребует усилия всех секторов экономики, потому что те гиганты уже очень сильны - и технологически, и финансово.< > Нельзя подходить к регулированию цифровых экосистем с использованием стандартных подходов и практик антимонопольного регулирования. В частности, из-за того, что цифровые рынки России находятся на достаточно раннем этапе развития. Тогда проиграют не конкретные компании, а российские пользователи", - отметил Шадаев.

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Он добавил, что государству сегодня особенно важно поддерживать конкуренцию между ними, не предоставляя никому дополнительных преференций. "Необходимо устранять дополнительные барьеры для их развития, использования новых технологий и развития новых сервисов", - добавил министр.

Он отметил, что именно на этом сконцентрированы сегодня усилия Минцифры. "Мы видим, что развитие цифровых платформ и экосистем сокращает цифровое неравенство как среди населения, так и среди бизнеса. Мы надеемся, что в ближайшее время на площадке правительства с участием всех заинтересованных ведомств мы сможем сформулировать такие предложения", - прокомментировал Шадаев.

Шадаев добавил, что Россия одна из немногих стран в мире, где есть свои популярные соцсети, национальный поисковый сервис, свои успешные маркетплейсы и агрегаторы, на базе которых успешно формируются свои экосистемы. "Наши игроки лучше понимают запросы российских пользователей и могут гибко на них реагировать, подстраивая свои сервисы под наш национальный рынок. Так получилось, что российский финтех, в том числе благодаря активной поддержке Центрального банка, по уровню цифровизации является одним из самых продвинутых в мире. Поэтому логично, что российские банки участвуют или даже в отдельных случаях возглавляют создание крупных цифровых экосистем. Российские интернет-компании включают в состав своих платформ финансовые сервисы, для этого иногда даже приобретая и включая в свои группы компании банки", - пояснил министр.

Он уточнил, что введение любых ограничений на участие банков, в первую очередь обладающих достаточным запасом устойчивости и возможностью инвестировать, может привести к их исключению из этого процесса, что на данном этапе крайне негативно скажется на объеме инвестиций в их развитие. И как следствие на темпах роста.

О регулировании экосистем

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на XVIII Международном банковском форуме "Банки России - XXI век" сообщила, что регулятор не планирует запрещать российским кредитным организациям заниматься новыми видами бизнеса, так как ЦБ РФ видит плюсы от развития технологий для самих банков, а также и их клиентов. При этом регулятор ограничивает риски концентрации таких вложений, чтобы они не создавали угрозу для кредиторов и вкладчиков и финансовой стабильности.

ЦБ в июне выпустил доклад для общественных обсуждений "Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы", в котором предложил варианты регулирований экосистем в РФ.