Богатые страны нарушили обещания по спасению планеты

Развитые страны нарушили данные в 2009 году обещания по спасению планеты. Они не сумели ежегодно до 2020 года собирать по 100 миллиардов долларов в фонд помощи бедным странам для борьбы с климатическим кризисом, пишет Bloomberg.

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По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), больше всего средств удалось выделить в 2019 году — 79,6 миллиарда долларов. В предыдущие годы собранная сумма была в разы меньше. В 2015 году на сдерживание глобального потепления в бедных странах удалось предоставить 44,6 миллиарда долларов — меньше половины обещанных денег.

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Отсутствие должной помощи от богатых стран может повлиять на успех переговоров во время конференции ООН по изменению климата (COP26), которая начнется 31 октября в Глазго (Шотландия). Развивающиеся страны утверждают, что именно от финансовой поддержки развитых экономик зависит их успех в достижении целей Парижского соглашения — в сдерживании роста средней температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального.

Отчасти отсутствие успеха в сборе средств связано с выходом из сделки одного из главных и самых богатых загрязнителей планеты — США. С приходом к власти президента Джо Байдена страна вновь присоединилась к Парижскому соглашению. Однако теперь на правительство оказывают давление из-за недостаточной финансовой помощи, которая не дала 70 развивающимся странам — в том числе Индии и Китаю — вовремя представить планы по декарбонизации.