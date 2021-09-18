В США призвали Украину не зацикливаться на "Севпотоке - 2"

"Сейчас я нахожусь в Украине и говорю своим коллегам: давайте не узко смотреть на "Северный поток — 2". Давайте обратим взгляд на наше будущее, в котором мы не проснемся и поймем, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что настало время модернизироваться", — заявил Хохштейн.