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В США заявили, что Украине не надо зацикливаться на "Северном потоке - 2"

Газета.Ruиещё 10
1 час назад

Старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштейн заявил, что Украине стоит сосредоточиться не на "Северном потоке — 2", а на модернизации своей энергетики. Об этом сообщает "Новое время".

В США призвали Украину не зацикливаться на "Севпотоке - 2"
Фото: ReutersReuters

В текущий момент Хохштейн находится с рабочим визитом в Киеве.

"Сейчас я нахожусь в Украине и говорю своим коллегам: давайте не узко смотреть на "Северный поток — 2". Давайте обратим взгляд на наше будущее, в котором мы не проснемся и поймем, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что настало время модернизироваться", — заявил Хохштейн.

По его мнению, сейчас именно тот момент, когда Украине необходимо начать "большой энергетический переход".

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции против российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.

По словам Байдена, указ направлен против трубопроводов, которые могут ослабить энергетическую безопасность Европы.

Экономика,Компании,Амос Хохштейн,Джозеф Байден,Госдеп США,
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