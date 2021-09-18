Женева оценила траты на встречу Путина и Байдена

Власти Женевы потратили 10 миллионов долларов на организацию и проведение встречи президентов России и США. Точная сумма до сих пор неизвестна и будет подсчитана позже, конечный показатель может быть значительно выше. Позже расчет затрат отправят федеральным властям. Об этом пишет MK.ru со ссылкой на пресс-службу руководства кантона.

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Ранее госсовет Женевы озвучил предварительные данные о тратах в ответ на срочный запрос депутата от партии социалистов Сильвана Тевоза. На обеспечение безопасности, в которое входит работа, проживание, транспорт полиции и служб безопасности без учета военных и служб гражданской защиты, было потрачено 5,5 миллионов долларов. Протокольные службы заработали 23,8 тысяч долларов. Еще 555 тысяч долларов было потрачено на компенсацию простоя компаниям, которые находились в периметре безопасности, так как им пришлось временно приостановить свою работу.

Федеральные ведомства и службы обязались взять на себя часть итоговых трат. Федеральная полиция заявила, что возьмет на себя свои расходы. МИД страны намеревается выплатить 3,2 миллиона долларов за питание и перевозку для журналистов.