СМИ: В Британии наступает продовольственный дефицит из-за цен на газ

Через две недели Британия может остаться без мяса из-за проблем с углекислым газом. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фото: Reuters Reuters

Из-за скачка мировых цен на энергоносители, в стране закрылись два завода по производству удобрений в Тиссайде и Чешире. Эти промышленные объекты жизненно важны для индустрии продуктов питания и напитков.

«Побочным продуктом процесса производства удобрений является образование углекислого газа. Он используется в газированных безалкогольных напитках и пиве, а также в мясной промышленности для оглушения животных перед забоем, в упаковке пищевых продуктов для продления срока годности и для хранения охлажденных продуктов», - отмечает британское издание.

Если запасы CO2 истощатся, мясо может исчезнуть с полок супермаркетов. Под угрозой окажется даже традиционный британский рождественский ужин. Британская ассоциация мясопереработчиков заявила, что кризис начнется через две недели.

На предстоящей неделе в стране состоится экстренный саммит энергетических боссов и политиков. Они попытаются решить, как справиться с дефицитом.