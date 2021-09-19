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СМИ: В Британии наступает продовольственный дефицит из-за цен на газ

Майк Габриелян
1 час назад

Через две недели Британия может остаться без мяса из-за проблем с углекислым газом. Об этом пишет издание Daily Mail.

СМИ: В Британии наступает продовольственный дефицит из-за цен на газ
Фото: ReutersReuters

Из-за скачка мировых цен на энергоносители, в стране закрылись два завода по производству удобрений в Тиссайде и Чешире. Эти промышленные объекты жизненно важны для индустрии продуктов питания и напитков.

«Побочным продуктом процесса производства удобрений является образование углекислого газа. Он используется в газированных безалкогольных напитках и пиве, а также в мясной промышленности для оглушения животных перед забоем, в упаковке пищевых продуктов для продления срока годности и для хранения охлажденных продуктов», - отмечает британское издание.

Если запасы CO2 истощатся, мясо может исчезнуть с полок супермаркетов. Под угрозой окажется даже традиционный британский рождественский ужин. Британская ассоциация мясопереработчиков заявила, что кризис начнется через две недели.

На предстоящей неделе в стране состоится экстренный саммит энергетических боссов и политиков. Они попытаются решить, как справиться с дефицитом.

Два завода по производству удобрений, закрытые на прошлой неделе, находятся в ведении американской компании CF Industries. Они производят около 60% углекислого газа Великобритании.

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