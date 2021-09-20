Генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков принял участие в круглом столе «Банкострахование и страхование жизни: развитие в новых условиях регулирования», который состоялся 17 сентября в рамках XVIII Международного банковского форума «Банки России — XXI век». В своём выступлении он подробно рассказал о преимуществах, которыми обладают продукты СберСтрахования для клиентов СберБанка.

В частности, благодаря анализу финансовой активности клиента страховая компания может предложить именно тот продукт, который соответствует текущим потребностям покупателя, например ОСАГО при приобретении авто. И, поскольку данные потребителя уже есть в системе банка, значительная часть информации в будущем полисе будет заполняться автоматически.

Генеральный директор СберСтрахования напомнил о возможности оформить подписку на ряд программ с платежом раз в месяц или квартал, а также застраховать имущество без осмотра.

Значительным плюсом интеграции страховщика с банком является «одно окно» коммуникации — в приложении СберБанк Онлайн или по номеру 900. В приложении можно управлять всеми оформленными договорами, а в будущем станет возможно отслеживать статусы возмещения убытков, например ремонт авто.

Интеграция страховых продуктов в банковские каналы продаж — международная практика. Как показывают данные McKinsey, наиболее эффективными инструментами продаж в банкостраховании являются совершенствование продуктов и клиентских путей. Очевидно, что клиенты будут пользоваться нужными страховыми продуктами там, где предложение оптимально и условия покупки и урегулирования наиболее удобны

Михаил Волков