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Генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков выступил на форуме «Банки России — XXI век»

SberPress
1 час назад

Генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков принял участие в круглом столе «Банкострахование и страхование жизни: развитие в новых условиях регулирования», который состоялся 17 сентября в рамках XVIII Международного банковского форума «Банки России — XXI век». В своём выступлении он подробно рассказал о преимуществах, которыми обладают продукты СберСтрахования для клиентов СберБанка.

В частности, благодаря анализу финансовой активности клиента страховая компания может предложить именно тот продукт, который соответствует текущим потребностям покупателя, например ОСАГО при приобретении авто. И, поскольку данные потребителя уже есть в системе банка, значительная часть информации в будущем полисе будет заполняться автоматически.

Генеральный директор СберСтрахования напомнил о возможности оформить подписку на ряд программ с платежом раз в месяц или квартал, а также застраховать имущество без осмотра.

Значительным плюсом интеграции страховщика с банком является «одно окно» коммуникации — в приложении СберБанк Онлайн или по номеру 900. В приложении можно управлять всеми оформленными договорами, а в будущем станет возможно отслеживать статусы возмещения убытков, например ремонт авто.

Интеграция страховых продуктов в банковские каналы продаж — международная практика. Как показывают данные McKinsey, наиболее эффективными инструментами продаж в банкостраховании являются совершенствование продуктов и клиентских путей. Очевидно, что клиенты будут пользоваться нужными страховыми продуктами там, где предложение оптимально и условия покупки и урегулирования наиболее удобны

Михаил Волков

Генеральный директор СберСтрахования

Экономика,Михаил Волков,Сбербанк России,
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