Полякам предрекли потребительский шок из-за России

Осенью коммунальные счета в Польше могут увеличиться в два раза и это станет для потребителей шоком. Об этом написало польское издание Rzeczpospolita.

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«Цены могут вырасти на сто процентов, и PGNiG выставит соответствующие счета в январе. Это станет шоком для потребителей», — цитирует материал РИА «Новости».

Автор статьи обвинил в сложившемся кризисе Россию, которая не увеличила поставки газа, когда цены на него выросли.