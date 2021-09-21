Полякам предрекли потребительский шок из-за России

Осенью коммунальные счета в Польше могут увеличиться в два раза и это станет для потребителей шоком. Об этом написало польское издание Rzeczpospolita.
«Цены могут вырасти на сто процентов, и PGNiG выставит соответствующие счета в январе. Это станет шоком для потребителей», — цитирует материал РИА «Новости».
Автор статьи обвинил в сложившемся кризисе Россию, которая не увеличила поставки газа, когда цены на него выросли.
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе перевалила за 900 долларов за 1000 кубометров. Это случилось на фоне решения «Газпрома» не бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину и Польшу на октябрь. Правительство Польши отказалось продлять с «Газпромом» контракт в 2022 году.