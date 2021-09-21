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СМИ: осенью поляков ждет шок из-за России

Ura.Ru
41 минуту назад

Осенью коммунальные счета в Польше могут увеличиться в два раза и это станет для потребителей шоком. Об этом написало польское издание Rzeczpospolita.

Полякам предрекли потребительский шок из-за России
Фото: ТАССТАСС

«Цены могут вырасти на сто процентов, и PGNiG выставит соответствующие счета в январе. Это станет шоком для потребителей», — цитирует материал РИА «Новости».

Автор статьи обвинил в сложившемся кризисе Россию, которая не увеличила поставки газа, когда цены на него выросли.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе перевалила за 900 долларов за 1000 кубометров. Это случилось на фоне решения «Газпрома» не бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину и Польшу на октябрь. Правительство Польши отказалось продлять с «Газпромом» контракт в 2022 году.

Экономика,Компании,Газпром,РИА Новости,
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