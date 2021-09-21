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ЕС потребовал от США разъяснить потерю Францией контракта на подлодки

Елена Прошина
1 час назад

Евросоюз потребовал объяснений от Соединенных Штатов из-за потери Парижем контракта на поставки подводных лодок в результате создания оборонного партнерства США, Австралии и Великобритании (AUKUS), сообщает ТАСС.

ЕС потребовал от США разъяснить потерю Францией контракта на подлодки
Фото: EPAEPA

Как заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, данные действия говорят о «недостатке лояльности со стороны США» по отношению к Евросоюзу.

Как сообщает Белый дом, Вашингтон не откажется от договоренности по субмаринам с Австралией и Великобританией, несмотря на недовольство со стороны Франции. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в настоящее время планов по отказу от сделки нет.

Также стало известно, что американский лидер Джо Байден намерен провести телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Псаки отметила, что беседа состоится в «предстоящие дни». По сообщению Белого дома, речь пойдет об интересах в регионах Индийского и Тихого океанов, глобальных вызовах.

США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Канберра планирует с помощью американских и британских технологий построить восемь атомных подводных лодок и переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

Экономика,Шарль Мишель,Джозеф Байден,Европейский совет,Администрация США,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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