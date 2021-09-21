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Польшу приговорили в ежедневному штрафу в 500 тысяч евро

Lenta.ru
1 час назад

Суд Евросоюза в Люксембурге приговорил Польшу к ежедневному штрафу в размере 500 тысяч евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Польшу приговорили в ежедневному штрафу в €500 тысяч
Фото: Sean Gallup / Getty ImagesSean Gallup / Getty Images

Наказание будет отменено в тот момент, когда будет прекращена добыча угля на шахте «Туров». Однако в Варшаве заявили, что не будут выполнять предписание суда, так как оно поставит под угрозу стабильность польской энергосистемы.

«Никакие решения суда ЕС не могут вторгаться в вопросы, связанные с основами безопасности стран-членов. Энергетическая безопасность принадлежит именно этой области», — говорится в заявлении польской стороны.

Кроме того, в Варшаве объяснили, что уголь с этой шахты обеспечивает безальтернативным теплом город и муниципалитет Богатыня и производит до семи процентов всей электроэнергии страны.

Чешское правительство, обратившееся в суд, требовало от Польши свернуть деятельность шахты, которая находится недалеко от государственной границы. В Праге утверждают, что предприятие наносит вред окружающей среде, а также жителям нескольких соседних населенных пунктов Чехии

Отказ от угольной промышленности является одним из главных приоритетов европейских стран на пути к «зеленой» энергетике. Около 48 процентов электричества Польши идет от каменного черного угля и 17 — от более загрязняющего природу бурого. На возобновляемые источники энергии приходится лишь 25 процентов всей отрасли. В начале июня польские власти поддались давлению ЕС и закрыли угольную ТЭЦ «Белхатув», расположенную в одноименном городе.

Экономика,ЕС,
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