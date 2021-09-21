Польшу приговорили в ежедневному штрафу в €500 тысяч

Суд Евросоюза в Люксембурге приговорил Польшу к ежедневному штрафу в размере 500 тысяч евро. Об этом сообщает РИА Новости.

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Наказание будет отменено в тот момент, когда будет прекращена добыча угля на шахте «Туров». Однако в Варшаве заявили, что не будут выполнять предписание суда, так как оно поставит под угрозу стабильность польской энергосистемы.

«Никакие решения суда ЕС не могут вторгаться в вопросы, связанные с основами безопасности стран-членов. Энергетическая безопасность принадлежит именно этой области», — говорится в заявлении польской стороны.

Кроме того, в Варшаве объяснили, что уголь с этой шахты обеспечивает безальтернативным теплом город и муниципалитет Богатыня и производит до семи процентов всей электроэнергии страны.

Чешское правительство, обратившееся в суд, требовало от Польши свернуть деятельность шахты, которая находится недалеко от государственной границы. В Праге утверждают, что предприятие наносит вред окружающей среде, а также жителям нескольких соседних населенных пунктов Чехии