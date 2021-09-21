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МВФ: экономика России выиграла от пандемии коронавируса

Ura.Ru
34 минуты назад

Россия вышла победителем из кризиса 2020 года, вызванного пандемией коронавируса, считают эксперт из Международного валютного фонда Лючиана Ювеналь и экономист из Университета Калифорнии в Санта-Крузе Галина Хейл. По их подсчетам, Москвы оказалась в условном плюсе за счет прироста стоимости иностранных активов и обязательств.

В МВФ рассказали о влиянии пандемии на экономику России
Фото: ТАССТАСС

«По итогам „ковидного“ кризиса пока наиболее выигравшими являются, помимо США, РФ, Бразилия и Великобритания, по отдельным параметрам — Аргентина и Гонконг. Россия, в основном за счет прироста резервов ЦБ, в условном „плюсе“ порядка 40 миллиардов долларов», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Лючианы Ювеналь и Галины Хейл «Внешние счета и кризис COVID-19».

К числу «проигравших» по итогам 2020 года аналитики отнесли Турцию, Ирландию и, в меньшей степени, Нидерланды и Швецию. При этом Ювеналь и Хейл отметили, что потери развивающихся рынков от колебаний валют существенно меньше, чем в прошлые кризисы. Аналитики отмечают, что на выявление истинных проигравших от COVID-19 могут уйти годы — часть потерь пока нельзя учесть в балансе.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в России еще не закончился кризис, связанный с пандемией коронавируса. При этом он уточнил, что страна должна выйти на докризисный уровень ВВП в 2021 году, передает «Национальная служба новостей».

Экономика,Алексей Кудрин,Международный валютный фонд,Счетная палата,Центральный банк России,
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