В МВФ рассказали о влиянии пандемии на экономику России

Россия вышла победителем из кризиса 2020 года, вызванного пандемией коронавируса, считают эксперт из Международного валютного фонда Лючиана Ювеналь и экономист из Университета Калифорнии в Санта-Крузе Галина Хейл. По их подсчетам, Москвы оказалась в условном плюсе за счет прироста стоимости иностранных активов и обязательств.

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«По итогам „ковидного“ кризиса пока наиболее выигравшими являются, помимо США, РФ, Бразилия и Великобритания, по отдельным параметрам — Аргентина и Гонконг. Россия, в основном за счет прироста резервов ЦБ, в условном „плюсе“ порядка 40 миллиардов долларов», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Лючианы Ювеналь и Галины Хейл «Внешние счета и кризис COVID-19».

К числу «проигравших» по итогам 2020 года аналитики отнесли Турцию, Ирландию и, в меньшей степени, Нидерланды и Швецию. При этом Ювеналь и Хейл отметили, что потери развивающихся рынков от колебаний валют существенно меньше, чем в прошлые кризисы. Аналитики отмечают, что на выявление истинных проигравших от COVID-19 могут уйти годы — часть потерь пока нельзя учесть в балансе.