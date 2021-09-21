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В США заявили о рисках дефицита газа в Европе

Лера Букина
1 час назад

Из-за нынешних низких поставок газа в Европу из России в ряде регионов ЕС может не хватить ресурсов для отопления. Это может привести к распределению их по квотам, заявил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в эфире Bloomberg TV. Такое случится, если зима будет холоднее обычного, а запасы в газохранилищах не вырастут, указал он.

В США заявили о рисках дефицита газа в Европе
Фото: ReutersReuters

«Запасы хранилищ находятся на низком уровне, и если зима будет действительно холодной, холоднее обычного, то, боюсь, на части территории Европы не будет хватать газа для отопления, а не для электроэнергии», — подчеркнул Хохштейн.

Он считает, что некоторые европейские страны пойдут на закупку газа по повышенным ценам, тогда как другие будут вынуждены выделять газ для отопления по норме. Как отметил Хохштейн, речь идет не о геополитических играх или рынках, вопрос касается жизней каждого.

По словам советника Байдена, решение «Газпрома» не увеличивать поставки через трубопровод на территории Украины не имеет отношения к реальной возможности поставок.

«Мы знаем, что российские чиновники обсуждали то, чтобы использовать подобный кризис в своих целях, чтобы акцентировать на "Северном потоке-2". Но реальность такова: через Украину идут трубопроводы с пропускной способностью, достаточной для того, чтобы поставлять газ в Европу. Россия неоднократно говорила, что обладает достаточными запасами газа, чтобы так поступить», — заявил Хохштейн.

Накануне «Газпром» отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей через территорию Украины на октябрь, следует из данных на венгерской торговой платформе RBP.

Экономика,Амос Хохштейн,Газпром,ЕС,Bloomberg,
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