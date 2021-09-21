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Путин заявил о полном восстановлении экономики России после пандемии

Анна Безрукова
7 минут назад

России удалось полностью преодолеть спад в экономике, обусловленный пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин заявил о полном восстановлении экономики России после пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Несмотря на общую нестабильную ситуацию в мировой экономике, сложные процессы на международных рынках, экономика государства восстановилась. Еще недавно мы еще говорили "в целом восстановилась" — на сегодняшний день можно уже говорить, что восстановилась".

Российский лидер также уточнил, что по итогам семи месяцев этого года ВВП страны вышел на докризисные значения.

Ранее в Минэкономразвития значительно улучшили прогноз по росту ВВП в 2021-м году. Согласно уточненным данным, он должен составить 3,8 %, а не 2,9%, как эксперты ведомства прогнозировали ранее.

Эти расчеты соотносятся с прогнозами иностранных рейтинговых агентств. Так, по оценкам агентства Fitch, российскую экономику в этом году ждет рост не на 3,3%, а на 3,7%. Прогнозы на последующие годы не столь оптимистичны — 2,7%в 2022 году и всего 2 %в 2023-м.

А в Международном валютном фонде (МВФ) спрогнозировали рост экономики Соединенных Штатов в 2021-м году на 7%, что будет самым значительным повышением за историю современности. В 2022 году предполагается рост еще на 4,9 %.

Экономика,Владимир Путин,Международный валютный фонд,Минэкономразвития,Fitch Ratings,
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