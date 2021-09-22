Рост цен на газ оставит Европу без еды

Сообщается, что из-за рекордных цен на энергоносители — которые в Европе за последние полгода подскочили уже в четыре раза — вынуждают крупнейшие европейские заводы останавливать производство.

Сильнейший удар пришелся по химической промышленности. В частности, по сфере производства удобрений. О закрытии заводов уже объявили норвежская компания Yara International ASA, британская CF Industries и немецкий промышленный гигант BASF. Резкое сокращение (почти вполовину) производства удобрений привело к нехватке углекислого газа (СO2), который используют для производства сухого льда, применяемого, в частности, для охлаждения пищевых продуктов и упаковки для продления их срока хранения. Это привело к дефициту продуктов в нескольких странах. К примеру, в Великобритании, по данным агентства Reuters, имеющихся запасов мяса хватит всего на две недели.