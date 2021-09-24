Решетников раскрыл риски для экономического роста России

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о рисках для экономического роста России, передает РБК. По его словам, ими могут стать волатильность цен, конъюнктура мировых рынков и внутренние риски, связанные с денежно-кредитной и бюджетной политикой.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Александр Астафьев / РИА Новости

Как пояснил Решетников, усиленное давление на инфляцию оказывают внешние и внутренние факторы. Внешними рисками являются ускорение мировой инфляции и нарушения цепочек добавленной стоимости, в частности рост тарифов на контейнеры и контейнерные перевозки.

Главным внутренним препятствием является ситуация с урожаем, так как из-за плохой погоды поставки на рынок задерживаются. Кроме того, на экономику России может негативно повлиять бюджетная и денежно-кредитная политика. «Нам важно, чтобы в условиях ужесточения денежно-кредитной политики бюджетная политика оставалась нейтральной», — отметил министр.