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На Украине заявили, что хотят получать от США $1 млрд в год

Газета.Ruиещё 1
22 минуты назад

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что финансовая помощь, предоставленная США Украине, должна достигать 1 миллиарда долларов в год. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Украина захотела получать от США $1 млрд в год
Фото: ReutersReuters

«Я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединенными Штатами Америки Украины должен достичь отметки в 1 миллиард долларов (в год). Это должно произойти в ближайшие годы. Для этого в Конгрессе есть все предпосылки с точки зрения политики и вопроса безопасности. Это не случится сейчас, но должно произойти в ближайшие годы, и мы над этим будем работать», — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что большая часть заявленной суммы будет направлена на сектор, обеспечивающий безопасность страны. Кулеба считает, что «клуб стран, которые получают от США $1 млрд и более помощи – это клуб избранных и это лучше любого статуса, потому что это реальная практическая помощь».

США отказали Украине в помощи в случае войны с Россией

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не так зависима от США, как был Афганистан. Он попросил не сравнивать два государства.

Экономика,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,МИД,
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