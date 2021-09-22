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В США предложили расширить экономические санкции против России

Вероника Полынина
1 час назад

Палата представителей США предложила поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год, запрещающую американцам осуществлять сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».

В США предложили расширить экономические санкции против России
Фото: ReutersReuters

Дополнение вводит «санкции для запрета покупки и продажи американцами вновь выпущенного суверенного долга России на первичном и вторичном рынках».

Кроме того, согласно поправке, национальная разведка США должна проводить анализ зарубежного вмешательства по итогам каждых промежуточных и президентских выборов в стране и докладывать о результатах президенту. Глава государства после ознакомления с данными должен принимать решение о продлении или снятии санкций.

По мнению агентства Bloomberg, принятие поправки означает «эскалацию санкционного режима».

Минфин придумал ответ на санкции США против российского госдолга

15 апреля Вашингтон ввел санкции против России, часть из которых коснулась российского госдолга. С 14 июня американским компаниям запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Однако они по-прежнему могли покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.