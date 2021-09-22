В США предложили расширить экономические санкции против России

Палата представителей США предложила поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год, запрещающую американцам осуществлять сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Дополнение вводит «санкции для запрета покупки и продажи американцами вновь выпущенного суверенного долга России на первичном и вторичном рынках».
Кроме того, согласно поправке, национальная разведка США должна проводить анализ зарубежного вмешательства по итогам каждых промежуточных и президентских выборов в стране и докладывать о результатах президенту. Глава государства после ознакомления с данными должен принимать решение о продлении или снятии санкций.
По мнению агентства Bloomberg, принятие поправки означает «эскалацию санкционного режима».
15 апреля Вашингтон ввел санкции против России, часть из которых коснулась российского госдолга. С 14 июня американским компаниям запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Однако они по-прежнему могли покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.