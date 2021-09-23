Государство потребовало от «Пятерочки» и «Магнита» снизить цены на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждения руководству торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» о необходимости снизить цены на продукты в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Указывается, что АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), занимая доминирующее положение в ряде городских округов региона, установили более высокие цены на продукты, чем в других муниципальных образованиях.

Представители ФАС зафиксировали завышение розничных цен в торговых точках названных сетей на одни и те же продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах различных городских округов региона.

Также сотрудники ведомства установили, что в некоторых муниципальных образованиях, где у торговых сетей доминирующее положение, цены на пшеничную муку, хлеб, куриное мясо и свинину более чем на 10% превышали введенные в городских округах, где признаков доминирующего положения нет.