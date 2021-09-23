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Государство потребовало от «Пятерочки» и «Магнита» снизить цены на продукты

Анна Безрукова
29 минут назад

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждения руководству торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» о необходимости снизить цены на продукты в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Государство потребовало от «Пятерочки» и «Магнита» снизить цены на продукты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указывается, что АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), занимая доминирующее положение в ряде городских округов региона, установили более высокие цены на продукты, чем в других муниципальных образованиях.

Представители ФАС зафиксировали завышение розничных цен в торговых точках названных сетей на одни и те же продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах различных городских округов региона.

Также сотрудники ведомства установили, что в некоторых муниципальных образованиях, где у торговых сетей доминирующее положение, цены на пшеничную муку, хлеб, куриное мясо и свинину более чем на 10% превышали введенные в городских округах, где признаков доминирующего положения нет.

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По факту обнаруженных нарушений Московским областным УФАС компаниям было выдано предупреждение по поводу необходимости прекращения необоснованного завышения розничных цен. Как пояснили в пресс-службе, срок исполнения предупреждений составляет 10 дней с даты получения. При невыполнении требований УФАС будет вынуждено возбудить дело о нарушении антимонопольных законов из-за злоупотребления компаниями своим доминирующим положением на рынке.

Экономика,"Магнит",ФАС,
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