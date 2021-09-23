Российское правительство приготовилось ответить на новый европейский углеродный налог и приступило к разработке его отечественного аналога, пишут «Ведомости». Главная цель — не допустить уплаты российскими компаниями налога в странах Евросоюза.

Разработка нового механизма только началась и, как ожидается, займет 1-1,5 года. В ближайшее время при правительстве будут созданы рабочие группы с участием представителей бизнеса для обсуждения инициативы.

При этом разработчики собираются добиться признания нового российского налога на международном уровне и зачета платежей в рамках будущей европейской системы углеродного контроля.

Речь идет о разрабатываемом в ЕС трансграничном углеродном налоге, который планируется ввести в действие в 2023 году. Он предусматривает покупку импортерами углеродоемкой продукции специальных сертификатов, дающих право ввоза такой продукции.