Цены на нефть выросли до максимума за два месяца

Цены на нефть в четверг выросли до максимальных значений за два месяца в ходе торгов, пишет РЕН ТВ.

Как пишет издание, котировки росли на торгах утром, затем днем перешли к снижению. На рост повлиял опубликованный накануне доклад Минэнерго США, в соответствии с которым резервы нефти в стране снижаются до минимумов, сравнимых по показателям с 2018 годом.

На 17.36 цены ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $76,83 за баррель, что менее чем на 1% выше цены закрытия предыдущей сессии.