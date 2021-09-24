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Рубль – в топ-20 самых популярных валют мира. В чем секрет

Лера Букина
53 минуты назад

Высокий спрос на российскую валюту в других странах связан с волатильностью курса, что привлекает спекулянтов. Об этом агентству «Прайм» заявил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Рубль – в топ-20 самых популярных валют мира. В чем секрет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда мы видим, что рубль стал одной из самых популярных валют в мире, очень важно понимать, чем такая популярность продиктована. Она не означает, что европейские и американские домашние хозяйства или корпорации хранят свои активы в рублях», — подчеркивает эксперт.

Ранее сообщалось, что согласно данным системы межбанковских переводов SWIFT, рубль в августе второй месяц подряд оставался в топ-20 самых популярных валют мира с долей 0,18% в международных расчетах.

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Как отметил Бадалов, рубль в последние годы находится на высоком уровне волатильности. В разные периоды нацвалюта может сначала расти на 10-15%, потом падать до 15-20%. На этих скачках спекулянты зарабатывают высокую прибыль, отметил эксперт.

«Такая волатильность наносит вред российской экономике, и, когда мы видим очередной всплеск интереса к рублю, стоит задуматься о том, что спекулянты опять ждут момента заработать на курсе рубля», — подытожил Бадалов.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов ранее заявил, что рубль может укрепиться в октябре примерно до уровня 72 рублей за доллар, что связано с оптимизмом в отношении цен на нефть и высокими ценами на газ в Европе.
Экономика,Сергей Суверов,Финансовый университет,
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