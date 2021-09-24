Рубль – в топ-20 самых популярных валют мира. В чем секрет

Высокий спрос на российскую валюту в других странах связан с волатильностью курса, что привлекает спекулянтов. Об этом агентству «Прайм» заявил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.
«Когда мы видим, что рубль стал одной из самых популярных валют в мире, очень важно понимать, чем такая популярность продиктована. Она не означает, что европейские и американские домашние хозяйства или корпорации хранят свои активы в рублях», — подчеркивает эксперт.
Ранее сообщалось, что согласно данным системы межбанковских переводов SWIFT, рубль в августе второй месяц подряд оставался в топ-20 самых популярных валют мира с долей 0,18% в международных расчетах.
Как отметил Бадалов, рубль в последние годы находится на высоком уровне волатильности. В разные периоды нацвалюта может сначала расти на 10-15%, потом падать до 15-20%. На этих скачках спекулянты зарабатывают высокую прибыль, отметил эксперт.
«Такая волатильность наносит вред российской экономике, и, когда мы видим очередной всплеск интереса к рублю, стоит задуматься о том, что спекулянты опять ждут момента заработать на курсе рубля», — подытожил Бадалов.