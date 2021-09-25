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Стало известно о секретном плане Евросоюза по «газовой войне» с Россией

Lenta.ruиещё 2
21 минуту назад

У Европейского союза есть секретный план «газовой войны» с Россией. Об этом пишет обозреватель газеты Times Бруно Уотерфилд.

СМИ сообщили о секретном плане ЕС по «газовой войне» с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам колумниста, инициатива принадлежит Испании и предназначена для того, чтобы «ЕС больше не был в заложниках у Москвы».

В плане, с которым ознакомился автор материала, говорится, что Мадрид предлагает членам Евросоюза приобрести стратегические запасы топлива единым блоком, объединив покупательную способность стран. По мнению министров энергетики европейских государств, данная мера поможет «противостоять усилиям России по ограничению поставок и повышению стоимости» газа.

С начала года газ в Европе подорожал более чем в три с половиной раза, а 20 сентября стоимость топлива превысила 900 долларов за тысячу кубометров. Среди причин скачка цен — новые препятствия в сертификации газопровода «Северный поток-2», высокие цены на квоты по углеродным выбросам в Европе и, наконец, резко возросший спрос на газ в Азии, где экономика восстанавливается после пандемии коронавируса. К подорожанию газа также привело истощение запасов в хранилищах.

«Газпром» объявил о полном окончании строительства «Северного потока-2» 10 сентября. Однако для начала прокачки газа трубопровод должен пройти сертификацию в Германии.

Экономика,Экономика России,Газпром,ЕС,Газета The Times,
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