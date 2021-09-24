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Названа новая причина роста цен на продукты

Lenta.ru
58 минут назад

Санкции против белорусского калия могут привести к снижению урожайности и новому росту цен на продукты в мире. Такую причину назвал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает ТАСС.

Названа новая причина роста цен на продукты
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ

«Бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность», — отметил он.

Отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, которые занимают 20 процентов рынка, приведет к существенному снижению урожайности в сельском хозяйстве, добавил Макей.

Недопущение белорусских калийных удобрений на европейский рынок также негативно повлияет на экономику самого ЕС, уверен министр. В связи с этим он призывает отказаться от применения санкций в отношении Белоруссии. На фоне того, что почти два миллиарда человек в мире недоедают, «недопустимо использование продовольствия и связывающих цепочек в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа», считает Макей.

В июне Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Брюссель ограничил доступ Минска на свои финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями.

К этому подключились Великобритания, США и Канада, которые одобрили ряд ограничений в отношений калийной промышленности республики. Причинами санкций стали действия белорусских властей против лидеров оппозиции, насилие над протестующими, а также принудительная посадка самолета Ryanair.

Экономика,Владимир Макей,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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