Названа новая причина роста цен на продукты

Санкции против белорусского калия могут привести к снижению урожайности и новому росту цен на продукты в мире. Такую причину назвал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает ТАСС.

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«Бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность», — отметил он.

Отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, которые занимают 20 процентов рынка, приведет к существенному снижению урожайности в сельском хозяйстве, добавил Макей.

Недопущение белорусских калийных удобрений на европейский рынок также негативно повлияет на экономику самого ЕС, уверен министр. В связи с этим он призывает отказаться от применения санкций в отношении Белоруссии. На фоне того, что почти два миллиарда человек в мире недоедают, «недопустимо использование продовольствия и связывающих цепочек в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа», считает Макей.

В июне Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Брюссель ограничил доступ Минска на свои финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями.