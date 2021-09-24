Кандидат в канцлеры ФРГ вновь выступила против «Северного потока – 2»

Кандидат канцлеры Германии от партии «Союз 90 / Зеленые» Анналена Бербок сообщила о намерении не выдавать оставшиеся разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» в случае прихода к власти, пишет «Московский комсомолец».
«Я бы их не выдала», - сказала Бербок, отвечая на вопрос, что будет с оставшимися разрешениями на запуск газопровода «Северный поток 2», если она займет пост в новом правительстве ФРГ.
Бербок неоднократно выступала против «Северного потока - 2», пытаясь провести в бундестаге законопроект об остановке строительства газопровода.
Вместе с тем, как пишет издание, популярность Бербок невысока: по данным соцопросов, во главе правительства ее хотят видеть 16% граждан Германии.
Ранее другой кандидат в канцлеры ФРГ, председатель партии «Христианско-демократический союз Германии» Армин Лашет поддержал проект "Северный поток-2», пишет РИА Новости.
«Северный поток – 2» - газопровод из России в Германию, мощность которого 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершено.
Ранее сообщалось, что топливо по нему планируется пустить уже в этом отопительном сезоне. В настоящее время камнем преткновения остаются нормы новой Газовой директивы ЕС, вступившей в силу 23 мая 2019 года - после начала строительства газопровода.
По новым правилам часть газопровода на территории ЕС должна принадлежать независимой компании, либо газопровод должен частично заполняться другим поставщиком. Россия выступает против, так как директива была обновлена, когда в проект уже были сделаны миллиардные инвестиции.