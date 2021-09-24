Кандидат в канцлеры ФРГ вновь выступила против «Северного потока – 2»

Кандидат канцлеры Германии от партии «Союз 90 / Зеленые» Анналена Бербок сообщила о намерении не выдавать оставшиеся разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» в случае прихода к власти, пишет «Московский комсомолец».

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«Я бы их не выдала», - сказала Бербок, отвечая на вопрос, что будет с оставшимися разрешениями на запуск газопровода «Северный поток 2», если она займет пост в новом правительстве ФРГ.

Бербок неоднократно выступала против «Северного потока - 2», пытаясь провести в бундестаге законопроект об остановке строительства газопровода.

Вместе с тем, как пишет издание, популярность Бербок невысока: по данным соцопросов, во главе правительства ее хотят видеть 16% граждан Германии.

Ранее другой кандидат в канцлеры ФРГ, председатель партии «Христианско-демократический союз Германии» Армин Лашет поддержал проект "Северный поток-2», пишет РИА Новости.

«Северный поток – 2» - газопровод из России в Германию, мощность которого 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершено.

Ранее сообщалось, что топливо по нему планируется пустить уже в этом отопительном сезоне. В настоящее время камнем преткновения остаются нормы новой Газовой директивы ЕС, вступившей в силу 23 мая 2019 года - после начала строительства газопровода.