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Россиянам рассказали о популярных схемах обмана со страховками

Елена Прошина
44 минуты назад

Гендиректор «СберСтрахование жизни» Игорь Кобзарь рассказал, что для получения страховки мошенники все чаще пытаются подделать медицинские заключения, либо привлекают на свою сторону врачей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россиянам рассказали о популярных схемах обмана со страховками
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«С мошенничеством мы, конечно, сталкиваемся — в основном на этапе получения страховых выплат. Основная часть кейсов связана с попыткой подделать медицинские документы и документы по инвалидности либо вступить в сговор с врачом. Такая ситуация возникает в основном на юге России», - сообщил Кобзарь.

Он рассказал, что его компания применяет для нейтрализации мошенников специальные схемы отслеживания убыточности по регионам. По его словам, каждый страховой случай рассматривается несколькими подразделениями. Решение по выплате принимает не только конкретное операционное подразделение, но и сотрудники службы безопасности, а также юридической службой.

Он отметил, что компания в своей практике не сталкивается с попытками получить выплаты по поддельным страховым полисам, по той причине, что в принципе не заключает договоры на бланках строгой отчетности. Кобзарь пояснил, что полис оформляется в электронном виде через фирменное приложение в смартфоне и начинает действовать, как только клиент его оплатит. Этот алгоритм, по мнению страховщика, практически полностью исключает подделку полиса.

Экономика,Игорь Кобзарь,
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