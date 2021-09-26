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На Украине предложили гражданам платить за газ в полтора раза больше

Lenta.ru
1 час назад

На Украине некоторые компании с 1 октября серьезно повысят цены на газ по месячным тарифам для граждан. Об этом сообщает «Обозреватель».

Цены на газ для украинцев вырастут в полтора раза
Фото: PixabayPixabay

Дороже всего топливо предложили клиентам украинской компании «ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ», для них газ будет стоить 31 гривну (84 рубля) за один кубометр, что в полтора раза больше, чем в сентябре, когда компания продавала кубометр по цене 20,96 гривны (56,8 рубля).

На втором месте оказалась компания «КИЇВГАЗЕНЕРДЖІ», где стоимость газа составляет 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр, стоимость топлива у этой компании за месяц также выросла почти в полтора раза — на 10,7 гривны (29 рублей). Кроме того, клиенты «АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ» вынуждены платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля).

Ранее депутат фракции Верховной Рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер признала риск «не дожить» до следующего отопительного сезона из-за кризиса в сфере энергетики. По ее словам, энергетика страны летит в «там-тарарым» второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента.

Экономика,Компании,Верховная Рада,
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