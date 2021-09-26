Цены на газ для украинцев вырастут в полтора раза

На Украине некоторые компании с 1 октября серьезно повысят цены на газ по месячным тарифам для граждан. Об этом сообщает «Обозреватель».

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Дороже всего топливо предложили клиентам украинской компании «ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ», для них газ будет стоить 31 гривну (84 рубля) за один кубометр, что в полтора раза больше, чем в сентябре, когда компания продавала кубометр по цене 20,96 гривны (56,8 рубля).

На втором месте оказалась компания «КИЇВГАЗЕНЕРДЖІ», где стоимость газа составляет 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр, стоимость топлива у этой компании за месяц также выросла почти в полтора раза — на 10,7 гривны (29 рублей). Кроме того, клиенты «АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ» вынуждены платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля).