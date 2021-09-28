Счетная палата предложила предусмотреть шоковый сценарий для экономики

Счетная палата (СП) России в своем заключении на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год предложила предусмотреть шоковый сценарий на случай экстренных экономических ситуаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Согласно документу, контрольное ведомство предлагает Минэкономразвития «рассмотреть вопрос о целесообразности предусматривать в рамках среднесрочного прогноза сценарий шокового развития экономики в условиях резкого и непредсказуемого падения цен на энергоресурсы и сокращение внешнего и внутреннего спроса».

Счетная палата отмечает, что среднесрочный прогноз социально-экономического развития страны, показатели которого используются в расчетах бюджета на следующий финансовый год и на плановый период, обычно не содержит сценария резкого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. Вместе с тем ведомство напоминает, что Россия в последние годы сталкивалась с экономическими потрясениями, которые невозможно спрогнозировать, в частности, наложение санкций в 2014 году и пандемия коронавируса в 2020-ом.

Год назад Счетная палата показала собственный прогноз по ситуации в российской экономике на 2020-2023 годы, в который включила и шоковый сценарий. Он включал два сценария: базовый и консервативный (стресс-сценарий). Согласно первому, основной удар по экономике пандемия коронавируса нанесла во втором квартале 2020 года, попытки остановить эпидемию будут продолжаться, но новых строгих ограничительных мер вводить не будут.