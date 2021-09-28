На Украине назвали угрозу серьезнее «Северного потока-2»

Бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль назвал российский газопровод "Турецкий поток" большей угрозой для экономики Украины, чем "Северный поток — 2".
Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Украина 24". Экс-чиновник указал, что украинская сторона берет реверсный газ из Словакии, хотя у этой страны "нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа".
"Но мы покупаем там. "Турецкий поток" — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток — 2", — сказал Москаль. Он обратил внимание, что газ по "Турецкому потоку" будет перекачиваться в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию.
"Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из "Северного потока — 2". Так у кого мы будем покупать?" – задался вопросом Москаль. Новость дополняется.