На Украине назвали угрозу серьезнее «Северного потока-2»

"Но мы покупаем там. "Турецкий поток" — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток — 2", — сказал Москаль. Он обратил внимание, что газ по "Турецкому потоку" будет перекачиваться в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию.