Китай оказался на грани энергетического кризиса

Промышленные центры на северо-востоке Китая столкнулись с энергетическим кризисом, пишет Reuters. В провинциях были вынуждены снизить подачу электричества из-за нехватки угля.

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Пострадавшими оказались города Шэньян и Далянь, где проживает более 13 миллионов человек. Также проблемы испытывает город Цзилинь с населением в 25 миллионов человек, где располагаются заводы поставщиков компаний Apple и Tesla. СМИ и пользователи социальных сетей по всему региону публикуют сообщения об отключении дорожных светофоров, лифтов в жилых домах, установок для покрытия мобильной связи 3G и целых фабрик. Некоторые магазины работают при свечах, а коммунальные службы сообщают, водоснабжение оказалось на грани отключения.

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Дефицит энергии произошел из-за ужесточения регулирования выбросов парниковых газов и высокого спроса со стороны промышленности, что спровоцировало рост цен на уголь. Сейчас стоимость контрактов на будущие поставки угля в Китае выросли на 7 процентов до рекордных 1324 юаней (204,76 долларов) за тонну.

Губернатор провинции Цзилинь заявил, что необходимо создать несколько каналов для гарантированных поставок. При этом, по словам чиновника, Китай должен увеличить закупки угля в России, Монголии и Индонезии. Провинция также срочно направит специальные группы в соседний регион Внутренней Монголии для обеспечения поставок. Китайский электроэнергетический совет, представляющий поставщиков электроэнергии, заявил, что угольные энергетические компании любой ценой должны расширить свои каналы закупок, чтобы гарантировать поставки тепла и электроэнергии в зимний период.

Сами торговцы углем отмечают, что легче сказать, чем найти новые источники импорта.

«Россия должна сначала удовлетворить спрос со стороны Европы, Японии и Южной Кореи», — заявил один из трейдеров северо-восточного Китая.

Экспортные поставки Индонезии также были ограничены дождливой погодой в последние пару месяцев, а экспорт Монголии, в основном грузовиками, невелик».

Исследователь энергетической политики Китая и менеджер консалтинговой компании Lantau Group Дэвид Фишман отметил, что в нынешнем дефиците в конечном итоге виноваты недостатки в системе ценообразования в Китае.

«В краткосрочной перспективе единственное решение, которое имеет смысл, — заставить конечных пользователей платить больше за энергию или выкапывать больше угля из земли, что неизбежно станет непопулярной идеей».