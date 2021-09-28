Страны Прибалтики переругались из-за российского электричества

Дружную семью прибалтийских народов сотрясает колоссальный конфликт, связанный с доступом к дешевой российской электроэнергии. А все потому, что Вильнюс мешает своим прибалтийским соседям получать электричество из России. В итоге цены на электроэнергию в Прибалтике резко выросли. Как такое произошло и есть ли у Латвии и Эстонии способ наказать Литву?

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Как известно, один из фронтов той «священной войны», что ведет Вильнюс против президента Александра Лукашенко, касается Белорусской АЭС, которую литовцы объявили «небезопасной». Литва и сама обязалась не покупать энергию с БелАЭС, и своих прибалтийских соседей уломала поступить так же.

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Однако воплощение этого «энергобойкота» в жизнь привело к техническим трудностям. Дело в том, что еще с советских времен существует энергетическое кольцо БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Эстония – Литва – Латвия), объединяющее энергосистемы этих пяти государств. Соответственно, раньше страны Прибалтики покупали электроэнергию и у России, и у Белоруссии. Но Белоруссию из этой схемы исключили, теперь прибалты готовы покупать электричество лишь у России.

Скованные одной цепью

Единственный способ гарантированно не дать продукции БелАЭС попасть на территорию Прибалтики – это разорвать кольцо БРЭЛЛ. Страны Прибалтики намерены полностью выйти из этого энергокольца и синхронизировать свои энергетические системы с остальным Евросоюзом. Правда, достичь этого предполагается лишь в 2025 году, а электричество нужно уже сейчас. Встала задача: как отгородиться от «плохого» белорусского электричества, но при этом продолжать закупать энергию у России?

Для этого в Литве, Латвии и Эстонии приступили к разработке системы сертификации электроэнергии, которую прибалты покупают в СНГ. Кроме того, страны Прибалтики решили, что с момента запуска БелАЭС импорт электроэнергии в регион из РФ переместится с белорусско-литовской границы на российско-латвийскую. «Потоки электроэнергии будут перемещаться через российско-латвийскую границу до тех пор, пока к концу 2025 года энергосистемы стран Балтии не будут синхронизированы с частотами европейской электроэнергетической системы», – пояснил глава эстонской энергетической компании Elering Таави Вескимяги.

В итоге страны Прибалтики договорились о методике покупки электроэнергии у государств, не входящих в ЕСС. Базовым принципом стало требование к России, имеющей межсетевое соединение с Белоруссией. Россиян обязали предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая ими в Прибалтику, не производится в Белоруссии.

Латвия и Эстония эту методику утвердили, а Литва – нет. Вильнюс остался недоволен тем, что по новой методике оценивается максимальная пропускная способность перемычки между Литвой и Белоруссией. И исходя из этого выдаются торговые мощности на ЛЭП Латвия – Россия: хотя физически мощность этой смычки меньше, чем на соединении Литва – Белоруссия. Литовские должностные лица убеждены, что таким образом в Литву поступает электроэнергия с БелАЭС.

Но Рига эти обвинения отвергает. В министерстве экономики Латвии допускают, что, возможно, литовская сторона путает физические потоки с коммерческими. «Допускаю, что литовская сторона говорит о совсем другом. И то, о чем была дискуссия раньше – это о коммерческих потоках. И, конечно, никакие коммерческие потоки из Белоруссии в Латвию не попадают. Торговля между странами не происходит.

Но я допускаю, что Литва говорит о физических потоках, а они двигаются по законам физики. Если в Белоруссии мощность энергопотока больше, а в Литве сопротивление меньше, то чисто по законам физики электричество течет в сторону Литвы. Но здесь надо отделять одно от другого – коммерческие поставки от законов физики», – подчеркнул представитель министерства экономики Латвии Эдий Шайцанс.

Еврокомиссар Кадри Симпсон, курирующая вопросы энергетики, тоже заявила, что не располагает доказательствами того, что на рынке стран Прибалтики идет торговля электроэнергией, произведенной в Белоруссии.

К консенсусу не пришли

В Литве успокаивающим заявлениям не верят. В конце февраля Дайнюс Крейвис вновь воззвал к Еврокомиссии. «Требуется новая методика, блокирующая белорусскую электроэнергию. Литва надеется на помощь ЕК в обеспечении полной блокады БелАЭС», – заявил Крейвис. По его словам, он представил Еврокомиссии доказательства того, что на Рижской бирже торгуют белорусской электроэнергией, которая потом поступает в Литву. Таким образом, Литва потребляет ее и платит за белорусскую электроэнергию. «Это создает угрозу проекту синхронизации линий электропередачи балтийских стран с ЕС, создает зависимость от импорта из третьих государств и таким образом препятствует достижению целей зеленой энергетики Евросоюза», – подчеркнул литовский министр.

В марте Литва предложила Латвии и Эстонии откорректированную методику торговли электроэнергией с Россией. «Мы сегодня представили новую возможную методику, ее основные принципы... Ее главный принцип заключается в том, что попадание электроэнергии, которой будет вестись торговля на рынках стран Балтии, возможно только через физические сечения, провода Латвии и Эстонии... Торговля физическим потоком, который идет через границу Литвы, не осуществляется», – сказал Крейвис.

В течение последовавших месяцев три страны Прибалтики пытались как-то договориться и прийти к устраивающему их всех консенсусу. Но не договорились и не пришли. Причем латыши и литовцы склонны обвинять в этом именно Литву. «Мы далеко пошли навстречу Литве, чтобы ограничить попадание белорусского электричества на наш рынок. Мы готовы пойти еще дальше, но вопрос в том, где проходит эта черта, потому что у России может пропасть интерес (продавать электричество странам Прибалтики – прим. ВЗГЛЯД), и тогда линии могут вывести из эксплуатации», – утверждает министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас.

В итоге закончилось тем, что Вильнюс в одностороннем порядке распорядился с 15 сентября снизить максимальную пропускную способность на литовско-белорусских соединениях. «Латвия уже не будет распределять те же самые наши мощности, которые есть сегодня, на своей перемычке, повышая таким образом коммерческую торговлю. Объемы этой торговли должны сократиться приблизительно до такого объема, который сегодня реально имеется технически для торговли между Россией и Латвией – около 320 мегаватт», – заявил председатель Госслужбы регулирования энергетики Литвы Ренатас Поцюс. Руководство страны предупредило, что до тех пор, пока страны Прибалтики не заключат новое трехстороннее соглашение о торговле электроэнергией, Литва будет руководствоваться собственными правилами. Теперь, когда Литва ввела эти ограничения, Рига может покупать электричество у России лишь в таком объеме, в каком позволяет пропускная способность латвийских линий.

Правительство Латвии под руководством Кришьяниса Кариньша не проявило восторга от этих новостей. И в конце сентября стало известно, что Латвия собирается пожаловаться на Литву в Европейскую комиссию и Агентство Евросоюза по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER). «Мы считаем, что сокращение общей пропускной способности между Литвой и Белоруссией не имеет никаких технических обоснований. Поэтому латвийское правительство решило, что следующим шагом будет обращение к Европейской комиссии и ACER», – пояснили в латвийском минэкономики. Действия Литвы вызвали недовольство и в Эстонии: там считают, что новые правила ограничивают возможности энерготорговли.

Жалоба в ЕК – инструмент эффективный

Со своей стороны Дайнюс Крейвис сохраняет наигранную бодрость. Он уверен, что действия его страны были полностью законными. «Мы не видим никаких юридических рисков, потому что все действия выполнены в рамках системного договора БРЭЛЛ. Это наше действие – форс-мажор, оно не раз обсуждалось в рамках соглашения БРЭЛЛ. Претензий не было не только у латышей или эстонцев, но и у российских или белорусских операторов», – уверял Крейвис в разговоре с прессой.

Не стоит забывать, что в Прибалтике (как и во всем ЕС) ударными темпами растут цены на электроэнергию. Из-за низких запасов газа в подземных хранилищах отопительный сезон сулит европейским странам серьезные проблемы. Спотовые цены в регионе достигли исторических максимумов: 160 евро за 1 МВт-ч. При этом из-за действий Литвы максимальная величина поставок Россия – Латвия, по предварительной экспертной оценке, упадет с 950 МВт до 200–400 МВт – со снижением в отдельные периоды года практически до нуля. Представитель «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) Александра Панина пояснила: «Сложилась ситуация, при которой в результате односторонних действий Литвы энергодефицитные страны Балтии не могут закупить дешевую и низкоуглеродную российскую электроэнергию и тем самым снизить цены для своих потребителей. Текущая цена в странах Балтии превышает цены российского энергорынка в три–четыре раза».

Как известно, рост энергоцен в ЕС ускорился с июня текущего года – из-за повышения спроса на фоне аномальной жары, а также слабого ветра и ограниченной загрузки угольной генерации.

По данным биржи NordPool, в июне в Литве и Латвии средние спотовые цены составляли примерно 78 евро за 1 МВт-ч, в июле и августе – около 88 евро (что почти вдвое больше показателей аналогичных месяцев 2019 года). При этом 15 сентября, то есть в день, когда Литва ввела свои ограничения, цены в этих странах подскочили выше 160 евро. А в целом за неделю средняя цена была выше 133 евро. В Эстонии складывалась похожая ситуация. Для сравнения: в России одноставочная цена электроэнергии в европейской части страны составляет около 2,5 тыс. руб. за 1 МВт-ч (около 29 евро по курсу ЦБ). В общем, литовцы подложили крупную свинью своим соседям по региону.

Это, кстати, не первый случай, когда литовцы обижают латышей. В этом плане большую известность приобрел случай, когда литовские власти в 2008 году распорядились разобрать 19-километровый участок железнодорожных путей из Мажейкяй (Литва) в Реньге (Латвия) – якобы «для ремонта». По этому участку железной дороги возила свою продукцию в Латвию нефтеперерабатывающая компания Orlen Lietuva, входящая в состав польского концерна Orlen. Но «ремонт» затянулся на неопределенный срок, он продолжался год за годом и никак не хотел заканчиваться. Поневоле компании пришлось использовать для транзита своей продукции в Западную Европу не латвийские, а литовские порты.