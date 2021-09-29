Тележурнал «Москва - лучший город земли» рассказывает о продуктах и сервисах экосистемы Сбера

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Московский банк Сбербанка Продукты и сервисы экосистемы Сбера Партнерство с Правительством Москвы Услуги для российского и иностранного бизнеса

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Майкл ГИБСОН, журналист (Великобритания):

Крупнейший банк Москвы – Сбербанк. Он предоставляет полный спектр финансовых услуг москвичам и гостям Столицы, предпринимателям, небольшим компаниям и огромным корпорациям, а также работает в тесном партнерстве с Правительством Москвы. В последние несколько лет Сбер взял курс на расширение сферы своей деятельности, шагнув далеко за пределы работы с финансами. Теперь это не просто банк, а целая экосистема, которая полностью удовлетворяет многие потребности современного жителя столицы России. Сегодня мы с вами посетим флагманский офис Московского банка Сбербанка, где из первых рук узнаем, как работают сервисы его уникальной экосистемы.

Новый офис Сбербанка на Цветном бульваре открылся осенью 2020 года. В Сбере называют это отделение «городским пространством для решения насущных задач», в котором посетители могут получить уникальный пользовательский опыт. Ведь здесь представлены все продукты и сервисы, входящие в экосистему Сбера.

ЛАРИСА БОЛОТИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА:

Майк, добрый день! Пойдем я расскажу тебе, как поменялось офисное пространство, и почему мы это сделали. Во-первых, мир не стоит на месте и нам хотелось сделать для наших клиентов более современное, более открытое, зонированное пространство для того, чтобы клиенты чувствовали себя более комфортно в этом пространстве. Мы разделили нашу территорию на место, где можно отдохнуть и провести время со своими друзьями. Можно прийти сюда с партнерами и переговорить. Мы открыли кафе, где можно купить чашечку кофе, купить какие-то сладости, выпить прекрасные чаи. Вместе с чаем и с кофе прекрасно разместиться на диванах и здесь тоже провести свое время.

В новом отделении Сбера можно получить все прежние банковские финансовые услуги, но в новом формате. Например, все операции, не касающиеся снятия наличных денег, можно сделать сидя на диване. Сотрудник Сбербанка с планшетом поможет с оформлением, а расчеты проведет электронный кассир. Кроме того, помимо живых помощников, в зале есть и виртуальные: достаточно просто навести камеру смартфона на нужный QR-код, и искусственный интеллект сориентирует вас в пространстве отделения.

ЛАРИСА БОЛОТИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА:

Мы проходим дальше на эту территорию. Здесь у наших клиентов есть возможность получить консультации и банковские услуги. Помещения и пространства открытые. Это очень удобно, комфортно. Одномоментно можно клиенту зарядить телефон, если это необходимо. Дальше здесь - дети, которые пришли вместе с родителями. Пока родители получают консультацию или оформляют какую-либо услугу, они могут заняться просмотром мультфильмов.

В новом офисе Сбера комфортно провести время могут не только дети, но и взрослые. Благодаря качественному зонированию здесь выделена удобная офисная зона с беспроводными зарядными устройствами для гаджетов.

ЛАРИСА БОЛОТИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА:

Здесь дальше пространство, где наши клиенты могут получить или оформить посылки. Посылки можно получить по всей России и отправить по всей России. Здесь стол, где оформляются посылки. Посылки можно отправить любого габарита до 10 килограмм. Ну а здесь клиенты получают посылки, которые отправлены им. Все это происходит для клиентов 24 на 7, и у клиентов есть возможность в любой комфортное время прийти за своими посылками.

После получения финансовых услуг клиенты Сбера могут здесь же вызвать такси, купить билеты в кино или даже заказать монеты с индивидуальным дизайном. Также в отделении есть зона самообслуживания. Банкоматы здесь тоже нового формата и напоминают смартфон. Новые банкоматы оснащены биометрической системой распознавания лиц и «узнают» клиента без предъявления карты. Поэтому получить деньги в таких банкоматах Сбера можно просто посмотрев в камеру.

Еще одна часть нового отделения – зона «Сбердевайсов». Здесь можно увидеть и попробовать новые продукты и приборы экосистемы Сбера. Голосовые помощники Сбера постоянно самообучаются, и арсенал их ответов увеличивается с каждым днем. С их помощью, например, можно заказывать продукты домой, записываться к врачу или в салон красоты, включать кино или музыку и многое другое. Недавно виртуальные ассистенты научились искать нужную для пользователя информацию за пределами своей экосистемы.

ЛАРИСА БОЛОТИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА:

Здесь представлена только часть девайсов. Частично расскажу об их возможности. У нас есть целая подписка для нашего клиента - называется СберПрайм. Туда включено 9 сервисов. Например, наш сервис ОККО: это возможность с помощью ежемесячной подписки смотреть различные фильмы, сериалы, весь тот набор, который вам необходим и который вас интересует. Это конечно сервисы доставки из Сбермаркета - это наши продукты и сервисы доставки из магазина, что для сегодняшнего дня очень актуально и очень удобно. И конечно последнее — это СберМегаМаркет, где вы можете получить по каталогу огромный набор различного рода товаров, и всё это вам привезут на дом.

Еще один подраздел экосистемы – Сберзвук. Это сервис потокового аудио, который позволяет слушать музыку, подкасты и аудиокниги. Недавно Президент Сбербанка

выложил на платформе свой плейлист.

ЛАРИСА БОЛОТИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА:

Почему мы задумались об экосистеме? На самом деле, в центре экосистемы - клиент и удовлетворение всех его потребностей. Сейчас существует более 50 сервисов. Основное наше желание: чтобы клиент, не важно, где он находится, мог бы получить весь набор услуг. И всё это организовано на платформе с помощью искусственного интеллекта и Big Data. У нас есть определенные знания о клиенте: что он покупает, в какие рестораны он ходит, за какими операциями он обращается в банк, что в последнее время он смотрел в интернете. Возможно, он планирует свою поездку отдохнуть. Соответственно, мы в этот момент с помощью искусственного интеллекта можем предложить ему те или иные продукты или услуги, вероятность необходимости которых для клиента, как нам кажется, очень велика.

МАЙКЛ ГИБСОН, ЖУРНАЛИСТ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ):

Еще одно важное направление деятельности Московского банка Сбербанка – финансовые услуги для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Банк даже открывает для этого специальные отделения. Один из таких офисов находится в Фуд Сити. Это огромный комплекс, где предприниматели со всей России и стран Азии торгуют овощами, фруктами и другой продукцией. Давайте узнаем, как Московский банк Сбербанка помогает предпринимателям в их бизнесе.

Фуд Сити находится недалеко от Московской кольцевой автодороги, рядом с Калужским шоссе. Это самый большой агрокластер оптово-промышленной торговли в России и Европе. Продукты сюда привозят из 52 регионов России и 26 зарубежных стран. Бизнес здесь развивается особо динамично и количество занятых предпринимателей постоянно растет. Сегодня их здесь более 5 тысяч. Многие из них обслуживаются в отделении Московского банка Сбербанка, расположенного в Фуд Сити.

АЛЕКСАНДР ТРОИЦКИЙ, ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ МАЛОМУ БИЗНЕСУ МОСКОВСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА:

У нас достаточно обширная линейка продуктов, сервисов, услуг для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц. Начиная от регистрации предпринимателя - заканчивая предоставлением разного рода финансирования. В том числе здесь на территории Фуд Сити предприниматель может зарегистрировать себе юридическое лицо. Прямо здесь, не выходя никуда. В том числе и открыть далее расчетный счет и подключить сервисы, услуги, которые необходимы предпринимателю в его ежедневной работе с клиентами. Самое важное - найти с клиентом общий язык. Мы постарались сделать таким образом, чтобы здесь в нашем офисе на территории Фуд Ссити были сотрудники, которые умеют разговаривать на разных языках: на азербайджанском, на узбекском и так далее. И это помогает для начала выстроить диалог с клиентом, получить доверие и дальше уже на одном языке проговорить, что именно клиента интересует. Ведь мы предоставляем не только комплекс банковских продуктов или услуг. Это и бухгалтерия, это и юридическое сопровождение, это и CRM-системы.

В прошлом году клиентами Московского банка Сбербанка стали свыше 70 тысяч столичных предпринимателей. В первом полугодии 2021-го в Сбере начали обслуживаться уже более 36 тысяч предпринимателей. Заключено 6 тысяч договоров эквайринга. Также Сбер участвует в федеральных программах поддержки предпринимательства. С начала 2020 года по правительственным программам банк профинансировал бизнес более чем на 100 миллиардов рублей.

АЛЕКСАНДР ТРОИЦКИЙ, ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ МАЛОМУ БИЗНЕСУ МОСКОВСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА:

Ежедневно предприниматели ведут свой бизнес на Фудсити, и вы знаете, это те люди, которые очень хорошо чувствуют клиента. Это те люди, которые умеют вести бизнес, умеют продавать, умеют расположить к себе покупателя, и это очень важно, но зачастую мы сталкиваемся с тем, что им не хватает финансовых аспектов - как правильно распорядиться денежными потоками, как лучше оптимизировать поступления для того, чтобы реинвестировать и направить эти средства в развитие своего бизнеса. И когда мы об этом говорим с предпринимателями и проговариваем финансовую часть, проговариваем бухгалтерию - всё, что касается оборачиваемости средств, то это даёт возможность предпринимателю становиться ещё более успешным в ведении своего бизнеса.

Паата Пивази

– индивидуальный предприниматель. Он работает в Фуд Сити с момента его открытия. Продает морепродукты, овощи и фрукты.

Паата

начинал свой бизнес с одного небольшого продуктового магазина в одном из спальных районов Москвы. Сегодня бизнесмен сосредоточен на развитии оптовой торговли на территории агрокластера.

ПААТА ПИВАЗИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

- Паата, здравствуйте!

- Здравствуйте Майкл!

- Есть ли какие-то особенности работы на такой площадке как Фуд Сити?

- Сюда съезжаются со всех регионов, городов, даже стран, чтобы показать свою продукцию. К нам приходят не только обычные посетители, но также и рестораторы, владельцы крупных гипермаркетов. Они производят у нас закупки, и практически мы видим нашу же продукцию в больших гипермаркетах.

- Почему началось сотрудничество со Сбербанком?

- Считаем, что это один из самых удобных банков, тем более Сбербанк открылся у нас на территории, в Фуд Сити — это очень удобно. Любой вопрос - можем спокойно дойти до отделения Сбербанка на территории Фуд Сити и обратиться к своему менеджеру, и он нам моментально сразу поможет решить этот вопрос. Сбербанк нам предоставляет кассовые аппараты, эквайринги. У нас все платежи проходят только через Сбер.

Во время пандемии наша работа очень сильно пострадала. Но в этот период именно Сбербанк протянул руку помощи и предоставил нам льготный кредит на 14 месяцев под 5% и это очень сильно вытянуло нас на наш прежний уровень.

Московский Банк Сбербанка давно и успешно работает с Московским правительством. Весной этого года в рамках этой работы Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский банк Сбербанка России подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает создание благоприятных условий для продвижения технологий банка и передовых разработок компаний, входящих в экосистему Сбера. Соглашение охватывает различные направления: образование, медицина, информационные технологии.

СЕРГЕЙ ЧЕРЁМИН, МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ:

Для нас очень важно продолжать сотрудничество с крупнейшими финансовыми институтами Российской Федерации, а Сбербанк – это безусловный лидер, в том числе, и в поддержке внешнеэкономической деятельности московских предприятий. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и объединении усилий в области поддержки экспортёров, поддержки экспорта городских решений.

Сегодня многие московские предприятия пытаются искать крупные международные контракты, где могли бы применять свои технологии, свои знания. Поэтому для нас, конечно, очень важна поддержка Московского банка Сбербанка России и всей сетки финансовых учреждений Сбербанка Она сегодня обширна и покрывает не только Российскую Федерацию, но в том числе и ряд стран, которые нам крайне интересны - такие как Индия, ряд стран Европейского союза, и, я думаю, что подписание подобного соглашения безусловно принесёт очень большую синергию для активизации внешнеэкономических связей московских предприятий с их партнёрами за рубежом.

Соглашение предполагает проведение круглых столов, семинаров, конференций и выставок с участием российских разработчиков и иностранных инвесторов.

ВЯЧЕСЛАВ ЦЫБУЛЬНИКОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СБЕРБАНКА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО БАНКА:

Мы как банк-партнёр Правительства Москвы будем поддерживать любые инициативы направленные на укрепление сотрудничества между различными странами. Мы договорились о том, что будем на всех форумах, мы готовы информационно сопровождать любые инициативы Правительства Москвы, направленные на международное сотрудничество. Ну и уже наметился ряд интересных на наш взгляд проектов.

Московский банк Сбербанка много лет сотрудничает с Правительством Москвы по различным направлениям. В тяжелых условиях пандемии одним из главных направлений такого сотрудничества стали социальные инвестиции. Банк вместе с Правительством помогал пенсионерам и другим слабозащищенным слоям населения. Было организовано волонтерское движение, к которому присоединились многие сотрудники банка. Кроме того, Сбер помогал и столичному бизнесу.

ЭЛЬМИРА ЛЕТНИКОВА, ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ МОСКОВСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА:

В прошлом году в сентябре 2020-го года Сбер принял стратегию ESG.

Принятая политика органично встроилась в треки города, поскольку Московское правительство делает очень многое в части социальной поддержки граждан, бизнеса. В Сбербанке сейчас разрабатывается ESG -ответственное финансирование. Мы организовываем зелёную поддержку компаниям, ну, например, через выдачу банковских гарантий под поставку литиевых аккумуляторов для электробусов, под развитие специальной комплексной инфраструктуры под экологически чистый транспорт.

Один из самых пострадавших от эпидемии коронавируса секторов московской экономики – сфера питания. Из-за локдауна многие заведения вынуждены были закрываться. Мы решили заглянуть в одну из популярных столичных сетей кофеен, чтобы узнать, как здесь пережили пандемию, как им помогало Московское правительство и как сегодня выстраиваются их отношения со Сбером.

ВИКТОР ПИРУЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ «COFIX РОССИЯ»:

Мы часто пользуемся банковскими продуктами. Основным нашим партнером является Сбербанк. У нас имеется кредитная линия для оборотных средств, потому что компания всё время растёт и нуждается в пополнении оборотных средств, чтобы увеличить свою сеть. Также используем такое предложение как эквайринг, торговый эквайринг. У нас постоянно большое количество операций проходит безналично, за счё

т карт. И когда возникают какие-то технические сложности с оплатой, Сбербанк в принципе достаточно быстро этот момент отрабатывает, и наши гости практически не замечают каких-то сложностей.

Во время пандемии главная задача компании – сохранить торговые точки. Чтобы поддержать предпринимателей Правительство Москвы запустило специальную программу, в рамках которой франчайзи могли получить кэшбэк за ранее понесенные капитальные затраты до миллиона рублей. Например, можно вернуть 50% паушального взноса и 100% роялти. Также кэшбэк положен за оплату коммунальных услуг, лизинг и покупку оборудования.

ВИКТОР ПИРУЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ «COFIX РОССИЯ»:

В целом это хорошая поддержка, потому что если брать наших партнеров, у них бывает и по 5, и по 7, и по 10-ть локаций и они с каждого договора могут получить по миллиону — это помогает им открыть 11-ую, 12-ую,13-ую локацию. Мы также занимаемся этой поддержкой, помогаем нашим партнёрам собрать необходимый пакет документов, чтобы получить эту субсидию. Относительно недавно Сбербанк подключился к этой истории, подписав соглашение с департаментом Правительства Москвы по инвестиционному развитию о том, что теперь заявки можно подавать не через портал I-Moscow, а через портал Сбербанка Бизнес. Если в прошлом году от момента подачи заявки до выплаты процесс занимал порядка трёх месяцев, то сейчас весь процесс с момента подачи заявки до выплаты занимает

месяц-полтора.

Международный бизнес, работающий в столице России, – одно из ключевых направления для Московского банка Сбербанка. В середине этого года, специально для того, чтобы взаимодействие с такого рода клиентами велось централизовано, в банке было создано подразделение по работе с международными клиентами.

ВИГЕН СОГОМОНЯН, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КЛИЕНТАМИ МОСКОВСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА:

У нас есть широкий ряд нефинансовых сервисов. Наиболее популярна для иностранных компаний категория "продажи и маркетинг". Мы, будучи крупнейшим российским банком, обладающим широчайшей экспертизой и Big Data

по российскому рынку, готовы предоставлять аналитику на наших больших данных для того, чтобы наши иностранные партнёры могли грамотно выстраивать свою маркетинговую стратегию на российском рынке, анализировать своих покупателей, что в итоге выразится в наращивании продаж для этих иностранных компаний.

По словам представителей банка, главная сложность работы с иностранными компаниями – это «ограниченный клуб» поставщиков услуг, с которыми выстроены долгосрочные отношения на уровне головных организаций.

ВИГЕН СОГОМОНЯН, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КЛИЕНТАМИ МОСКОВСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА:

Но для того, чтобы нам как банку вписаться в этот список, есть определённая процедура, которую нужно провести. Во-первых, нужно обладать уникальным предложением. Мы готовы предоставить для иностранных компаний наилучшие условия для обслуживания. Которые позволят локальным дочерним компаниям обратиться в хед-офис для получения expeshn epruvel. После того как мы формируем наше предложение, мы проводим коммуникации с локальными компаниями, с дочерними компаниями крупнейших глобальных корпораций в России и совместно можем согласовать эти условия с хед-офис.

Сегодня новое подразделение Московского банка Сбербанка сотрудничает уже с 160 компаниями. Более половины из них – из отрасли торговли. Одна из таких компаний – глобальный бренд DeFacto, специализирующийся на производстве и продаже одежды. В компании работает свыше 20 000 сотрудников, и по всему миру насчитывается более 500 её магазинов.

МЕХМЕТ ЙЫЛДЫЗ, ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР «DEFACTO RUSSIA»:

Мы открыли наш первый магазин в России в 2013 году. Сейчас у нас в России 15 магазинов. Наша цель – увеличить этот показатель до более чем ста магазинов. С уверенностью могу сказать, что наш бизнес стремительно растет, поэтому нам нужна прочная финансовая инфраструктура. У Сбербанка есть профессиональная международная команда. Мы начали сотрудничество в сфере эквайринга. Они предложили нам хорошие ставки комиссии. Пока наш бизнес будет расти, нам, конечно, потребуются маркетинговые услуги. Поэтому мы будем сотрудничать со Сбербанком и в сфере маркетинга.

МАЙКЛ ГИБСОН, ЖУРНАЛИСТ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ):

Наша программа подошла к концу. Сегодня мы узнали, как Московский банк Сбербанка помогает развивать бизнес большим компаниям, поддерживает предпринимателей и делает жизнь москвичей и гостей столицы удобнее и проще. Мы узнали много про цифровые банковские технологии и побывали в необычном офисе, который совсем не похож на традиционный банк! Это была программа “Москва - лучший город земли”. Я -

Майк Гибсон,

увидимся через неделю.

Руководитель программы –

Алевтин Сухолуцкий

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