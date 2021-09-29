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Петербургу пообещали выгоду от дорогого газа в Европе

Мария Иванова
1 час назад

Вице-президент Центра стратегических разработок Татьяна Караваева рассказала, что дорогой газ в Европе поможет развитию Санкт-Петербурга: в августе в городе официально зарегистрировался «Газпром», это принесет бюджету новые налоговые поступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Назван выигравший от высоких цен на газ в Европе российский регион
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К 28 сентября стоимость октябрьского фьючерса на газ в Европе достигла $1030 за тысячу кубометров (на хабе TTF в Нидерландах).

Цена на газ в Европе поднялась до $900 за тыс. кубометров

Цены начали бить рекорды с конца лета. К 30 августа они прошли отметку в $600 за тысячу кубометров, а 15 сентября дошли до $970. В целом с начала года газ на биржах подорожал в четыре раза.

Среди причин эксперты называли погоду, истощившую запасы в европейских хранилищах, а также результаты аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита через Украину («Газпром» выкупил 4,3 процента выставленного там объема).

Аналитики отмечали, что холодная зима может привести к физическому дефициту газа и новому скачку цен.

Караваева отметила, что точно оценить объем средств, которые Петербург получит благодаря «переезду» «Газпрома» и дорогому газу, удастся к концу года.

«По имеющимся сведениям, в 2021 году бюджет города может получить 17 млрд рублей, а в 2022 году - уже около 40 млрд рублей», — рассказала она.

Эксперт отметила, что эти средства частично будут потрачены на транспортную инфраструктуру.

«Можно с уверенностью сказать, что дополнительные доходы не только положительно скажутся на развитии города, но и в целом окажут позитивный эффект на Северо-Западный федеральный округ», - подчеркнула Караваева.

Экономика,Газпром,
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