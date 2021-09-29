Назван выигравший от высоких цен на газ в Европе российский регион

Вице-президент Центра стратегических разработок Татьяна Караваева рассказала, что дорогой газ в Европе поможет развитию Санкт-Петербурга: в августе в городе официально зарегистрировался «Газпром», это принесет бюджету новые налоговые поступления. Об этом сообщает РИА Новости.
К 28 сентября стоимость октябрьского фьючерса на газ в Европе достигла $1030 за тысячу кубометров (на хабе TTF в Нидерландах).
Цены начали бить рекорды с конца лета. К 30 августа они прошли отметку в $600 за тысячу кубометров, а 15 сентября дошли до $970. В целом с начала года газ на биржах подорожал в четыре раза.
Среди причин эксперты называли погоду, истощившую запасы в европейских хранилищах, а также результаты аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита через Украину («Газпром» выкупил 4,3 процента выставленного там объема).
Аналитики отмечали, что холодная зима может привести к физическому дефициту газа и новому скачку цен.
Караваева отметила, что точно оценить объем средств, которые Петербург получит благодаря «переезду» «Газпрома» и дорогому газу, удастся к концу года.
«По имеющимся сведениям, в 2021 году бюджет города может получить 17 млрд рублей, а в 2022 году - уже около 40 млрд рублей», — рассказала она.
Эксперт отметила, что эти средства частично будут потрачены на транспортную инфраструктуру.
«Можно с уверенностью сказать, что дополнительные доходы не только положительно скажутся на развитии города, но и в целом окажут позитивный эффект на Северо-Западный федеральный округ», - подчеркнула Караваева.