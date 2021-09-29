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Особых экономических зон в России станет больше

Лера Букина
1 час назад

Правительство России утвердило создание особых экономических зон (ОЭЗ) в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. В правительстве рассчитывают, что создание ОЭЗ станет дополнительным стимулом для развития этих регионов.

Сообщается, что на территории ОЭЗ «Оренбуржье» откроются не менее восьми компаний. Речь идет о производителях пластиковых труб, бурового оборудования, литий-титановых батарей для складской техники. Также планируется запустить на площадке линию по глубокой переработке мяса и открыть транспортно-логистический терминал.

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Как отмечается, для создания комфортных условий для бизнеса в инфраструктуру ОЭЗ из регионального бюджета направят 1,67 млрд рублей.

«При этом объем частных инвестиций в новые производства к 2030 году составит около 8,9 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест превысит 900», – указано в сообщении.

В ОЭЗ «Стабна» Смоленской области власти планируют реализовать не менее шести инвестпроектов. Также планируется построить фабрику по производству трикотажного полотна, предприятия по сборке грузовиков-внедорожников, завода по переработке торфа. Объем частных инвестиций в проекты составит около 10,5 млрд рублей. В регионе появится более 600 новых рабочих мест.

В Ивановской области будет создана ОЭЗ «Иваново», где начнут работу 5 резидентов, занимающихся производством трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи, тканей для спецодежды. Как отмечается, на новых предприятиях трудоустроят около 3,2 тысячи человек. Объем частных вложений в производства составит более 8 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в Новгородской области создадут особую экономическую зону промышленно-внедренческого типа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно данным Министерства экономического развития, в России функционирует 39 ОЭЗ, в числе которых 20 промышленно-производственных, 7 технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые.

Экономика,Видео,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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