Рост потребительских цен в России с начала года составил 5,2%, за прошедшую неделю цены выросли на 0,29%. Об этом свидетельствует еженедельная оценка индекса потребительских цен Росстата.

За неделю с 21 по 27 сентября из продовольственных товаров более всего подорожали помидоры. В среднем по России рост составил 10,05%, при этом в некоторых субъектах цены выросли сразу на 28%.

Огурцы подорожали на 4,2%, куриные яйца – на 3,5%, картофель – на 1,8%, мясо кур – на 1,1%.

В то же время яблоки подешевели на 2,0%, морковь – на 1,2%, белокочанная капуста и репчатый лук - на 0,5%.

Росстат также зафиксировал снижение цен на баранину (0,38%), мясные консервы для детского питания (0,29%), сухие молочные смеси для детского питания (0,07%), шоколадные конфеты (0,13%) и водку (0,08%).

Из непродовольственных товаров подорожали: спички – на 1,1%, зубные пасты – на 0,7%, туалетная бумага – на 0,6%, мыло хозяйственное и туалетное, сухие корма для домашних животных – на 0,4%.

Также ведомство отметило рост цен на телевизоры (0,7%), легковые автомобили иностранных марок (0,3%), смартфоны (0,3%) и электропылесосы (0,2%).