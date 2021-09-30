Минпромторг нашел способ остановить рост цен на продукты

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил «Известиям», что ведомство порекомендовало торговым сетям перейти на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов. По его мнению, это позволит заметно снизить конечную цену и зафиксировать её на более длительный срок.

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Министерство уже прорабатывает возможность законодательного закрепления этой нормы. Предложение касается продуктов, которые подвержены сезонным ценовым колебаниям, например мяса, молока, «борщового набора» и яиц, — добавил Евтухов.

При этом эксперты отмечают, что такой подход невозможен, так как цена на составляющие производства мясной продукции постоянно повышается. Существует риск, что производители понесут большие убытки.