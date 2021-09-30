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Минпромторг нашёл способ остановить рост цен на продукты

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил «Известиям», что ведомство порекомендовало торговым сетям перейти на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов. По его мнению, это позволит заметно снизить конечную цену и зафиксировать её на более длительный срок.

Минпромторг нашел способ остановить рост цен на продукты
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Министерство уже прорабатывает возможность законодательного закрепления этой нормы. Предложение касается продуктов, которые подвержены сезонным ценовым колебаниям, например мяса, молока, «борщового набора» и яиц, — добавил Евтухов.

При этом эксперты отмечают, что такой подход невозможен, так как цена на составляющие производства мясной продукции постоянно повышается. Существует риск, что производители понесут большие убытки.

Ранее специалисты центра агробизнеса «АБ-Центр» рассказали, какие овощи этой осенью подорожали больше всего. В Москве килограмм кабачков обойдётся жителям столицы в 90 рублей против 27 в 2020 году. Стоимость сладкого перца увеличилась с 38 рублей до 105 рублей за кг. По мнению специалистов, рост является «беспрецедентным».

Экономика,Рынки,Виктор Евтухов,Минпромторг,газета "Известия",
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