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Молдавия продлила контракт на закупку газа в России

News.ruиещё 3
26 минут назад

Власти Молдавии продлили договор на закупку газа с российским «Газпромом», рассказал министр инфраструктуры страны Андрей Спыну в Facebook. По его словам, топливо будут поставлять до конца октября.

Молдавия продлила контракт на закупку газа в России
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Он отметил, что стороны продолжают переговоры о более длительном контракте.

Чтобы не прерывать поставку газа на короткий срок, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между Молдавией и «Газпромом» на один месяц, — сообщил он.

Министр добавил, что до конца октября газ в республику будет поставляться на прежних условиях.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что корпорация поставляет газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами, так в пресс-службе компании прокомментировали требование депутатов Европейского парламента провести расследование о деятельности компании. По мнению представителей «Газпрома», газовый гигант всегда стремится удовлетворить потребности своих клиентов.

Экономика,Европарламент,Газпром,
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