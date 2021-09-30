Молдавия продлила контракт на закупку газа в России

Власти Молдавии продлили договор на закупку газа с российским «Газпромом», рассказал министр инфраструктуры страны Андрей Спыну в Facebook. По его словам, топливо будут поставлять до конца октября.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Он отметил, что стороны продолжают переговоры о более длительном контракте.

Чтобы не прерывать поставку газа на короткий срок, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между Молдавией и «Газпромом» на один месяц, — сообщил он.

Министр добавил, что до конца октября газ в республику будет поставляться на прежних условиях.