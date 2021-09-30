«Идут торговые войны»: Эксперт о возможном повышении пошлин на вино и пиво из ЕС

Заместитель гендиректора центра Макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников прокомментировал «Рамблеру» информацию о готовящемся в России повышении пошлин на вино, пиво и парфюмерию из Евросоюза, что может стать ответом на ограничения поставок металла в Европу.
По словам специалиста, протекционистские меры со стороны разных стран сейчас являются «обычным делом», а в последнее время они усилились, «идут торговые войны».
«Китай, Европа, США, Австралия - все на разных рынках, если есть такая возможность, активно стараются защищать своих производителей. В данном случае мы обсуждаем ассиметричный ответ, потому что мы видим, что отрасли очень разные. С одной стороны, металлургия, с другой стороны, потребительские товары. Но это обычная практика. Можно вспомнить недавнее противостояние Китая и Австралии, когда Китай тоже водил разного рода ограничения, в том числе на продукты питания, которые идут из Австралии. В этом смысле тут ничего нового нет. Но, на мой взгляд, это противоречивая мера, потому что наши металлурги сейчас действительно "зажаты" на очень многих внешних рынках разного рода ограничениями. При всех разговорах о свободной торговле, которые прежде всего идут со стороны западных стран, на самом деле они очень жестко многие рынки защищают, не допускают туда наших производителей, производителей из третьих стран. Но искать справедливость в этих торговых спорах сложно. Каждый просто тянет одеяло на себя. И западные страны здесь выступают в авангарде этих защитных мер», - рассказал специалист.
В случае повышения пошлин на некоторые товары из Евросоюза часть расходов переложат на потребителей и импортеров соответствующей продукции, отметил Сальников.
«Отчасти заплатят потребители, отчасти - импортеры, в той степени, в которой они, что называется, готовы поделиться прибылью, если она у них еще осталась. Но именно с этой точки зрения это не очень хорошие действия, потому что по сути за ограничения, которые наложены на наших металлургов, платят все, в том числе потребители. С другой стороны, надо констатировать, что это общераспространенная практика среди всех стран. В этом смысле мы не выделяемся на общем фоне. Если немного утрировать, то в рамках торговой войны все средства хороши», - заявил замгендиректора центра.
Эксперт также ответил на вопрос о том, изменятся ли предпочтения россиян в выборе товаров в случае повышения пошлин.
«В зависимости от конкретного рынка ситуация будет разная. По вину, например, у нас очень много поставок из других стран (южноамериканских, африканских и так далее), поэтому какое-то переключение возможно. И наше вино с каждым годом улучшается. Другое дело, что мы производим не очень большие объемы в силу не самых лучших для этого дела природных условий. В части парфюмерии, особенно среднего и высокого класса, тут, конечно, возможностей переключаться меньше. Но там и прибыль у импортеров повыше», - рассказал он.
Говоря о возможном росте цен на пиво при повышении пошлин эксперт обратил внимание на то, что в России этот сегмент активно развивается.
«У нас все больше появляется своего крафтового пива, наши марки активно развиваются. У нас массовый сегмент - это пиво собственного производства. Также в России идет развитие более премиального сегмента. Поэтому за пиво можно меньше всего беспокоиться», - уточнил Сальников.
Он добавил, что пока нет конкретных параметров касательно введения пошлин, сложно предсказать, будет ли резкое подорожание определенных групп товаров.
«Чем более запретительными будут эти пошлины, тем с большей вероятностью можно теоретически ожидать резкого роста цен», - добавил он.
Ранее Минэкономразвития предложило повысить пошлины на некоторые европейские товары в ответ на ограничения ЕС по поставкам металлургической продукции. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на два неназванных источника, узнавших об этом от федеральных чиновников. Размер пошлин пока не определен, но, по словам собеседников газеты, ставки могут поднять «вплоть до запретительных», что приведет к прекращению ввоза этих товаров в Россию.