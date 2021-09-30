«Идут торговые войны»: Эксперт о возможном повышении пошлин на вино и пиво из ЕС

«Китай, Европа, США, Австралия - все на разных рынках, если есть такая возможность, активно стараются защищать своих производителей. В данном случае мы обсуждаем ассиметричный ответ, потому что мы видим, что отрасли очень разные. С одной стороны, металлургия, с другой стороны, потребительские товары. Но это обычная практика. Можно вспомнить недавнее противостояние Китая и Австралии, когда Китай тоже водил разного рода ограничения, в том числе на продукты питания, которые идут из Австралии. В этом смысле тут ничего нового нет. Но, на мой взгляд, это противоречивая мера, потому что наши металлурги сейчас действительно "зажаты" на очень многих внешних рынках разного рода ограничениями. При всех разговорах о свободной торговле, которые прежде всего идут со стороны западных стран, на самом деле они очень жестко многие рынки защищают, не допускают туда наших производителей, производителей из третьих стран. Но искать справедливость в этих торговых спорах сложно. Каждый просто тянет одеяло на себя. И западные страны здесь выступают в авангарде этих защитных мер», - рассказал специалист.