Признавшая биткоин страна намайнила на вулкане

Сальвадор — первая в мире страна, официально признавшая криптовалюту — намайнил 0,00599179 биткоина, или 269 долларов, за счет энергии, полученной от вулкана, сообщает CNBC.

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Президент Сальвадора Найиб Букеле в своем Twitter опубликовал ролик с энергетического завода у подножия вулкана. На видео показан транспортный контейнер, заполненный буровыми установками и техникой. Букеле отметил, что этот проект все еще на стадии разработки, а добыча криптовалюты была осуществлена в рамках тестирования системы.

В июне Букеле поручил главе государственной энергетической госкомпании LaGeo Майнору Гилу запустить добычу биткоинов с помощью «дешевой, стопроцентной чистой и возобновляемой энергии вулканов». Согласно официальным данным, на геотермальную энергию в Сальвадоре приходится почти четверть всего производства энергии.

Криптовалюту было принято считать вредной для окружающей среды из-за энергозатратного майнинга, однако начало добычи биткоинов с помощью энергии вулканов может изменить ситуацию. «Полностью возобновляемый, неиспользованный источник энергии стал работать исключительно благодаря биткоинам», — сказал майнер Брэндон Арванаги, назвав биткоин величайшим в истории ускорителем развития возобновляемых источников энергии.