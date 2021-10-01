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Признавшая биткоин страна намайнила на вулкане

Lenta.ruиещё 1
50 минут назад

Сальвадор — первая в мире страна, официально признавшая криптовалюту — намайнил 0,00599179 биткоина, или 269 долларов, за счет энергии, полученной от вулкана, сообщает CNBC.

Признавшая биткоин страна намайнила на вулкане
Фото: ReutersReuters

Президент Сальвадора Найиб Букеле в своем Twitter опубликовал ролик с энергетического завода у подножия вулкана. На видео показан транспортный контейнер, заполненный буровыми установками и техникой. Букеле отметил, что этот проект все еще на стадии разработки, а добыча криптовалюты была осуществлена в рамках тестирования системы.

В июне Букеле поручил главе государственной энергетической госкомпании LaGeo Майнору Гилу запустить добычу биткоинов с помощью «дешевой, стопроцентной чистой и возобновляемой энергии вулканов». Согласно официальным данным, на геотермальную энергию в Сальвадоре приходится почти четверть всего производства энергии.

Криптовалюту было принято считать вредной для окружающей среды из-за энергозатратного майнинга, однако начало добычи биткоинов с помощью энергии вулканов может изменить ситуацию. «Полностью возобновляемый, неиспользованный источник энергии стал работать исключительно благодаря биткоинам», — сказал майнер Брэндон Арванаги, назвав биткоин величайшим в истории ускорителем развития возобновляемых источников энергии.

Эксперт CoinDesk Исайя Дуглас заявил, что майнинг биткоина вредит экологии планеты гораздо меньше, чем принято считать. Он призвал не преувеличивать ущерб от энергопотребления при производстве цифровых денег, так как в нем широко задействованы возобновляемые источники энергии, а многие представители крипторынка работают над снижением углеродных выбросов в мире.

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