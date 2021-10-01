Власти ФРГ не увидели возможности отказаться от газа РФ

Власти ФРГ не продумали стратегии отказа от российского газа, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте.

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Он считает, что данный факт говорит о достаточной степени нереалистичности данных планов. Берлин нуждается в энергии, которая удовлетворит основные нужды, говорит парламентарий. Для её получения можно использоваться атом, уголь, а также газ.

Известные на сегодня альтернативные варианты основаны на слабо продуманных планах и значит, они «относительно нереалистичны», считает депутат. Он отметил, что выступающие за отказ от газа партии не уточняют, как страна сможет обеспечивать собственное энергоснабжение.

Из-за рекордных цен на газ в Европе произошел рыночный ренессанс угля. Цены на уголь бьют рекорды. Ситуация настолько сложная, что уже идут разговоры о необходимости отменить программу сворачивания угольной генерации.

Экспорт Россией угля, в том числе в Европу, в этом году не изменится и составит около 48 миллионов тонн. При этом в Минэнерго РФ сообщили, что не получали обращений со стороны Китая или стран Европы об увеличении экспорта угля.