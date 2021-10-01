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Берлин не верит в возможность отказа от российского газа

Елена Прошина
26 минут назад

Власти ФРГ не продумали стратегии отказа от российского газа, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте.

Власти ФРГ не увидели возможности отказаться от газа РФ
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что данный факт говорит о достаточной степени нереалистичности данных планов. Берлин нуждается в энергии, которая удовлетворит основные нужды, говорит парламентарий. Для её получения можно использоваться атом, уголь, а также газ.

Известные на сегодня альтернативные варианты основаны на слабо продуманных планах и значит, они «относительно нереалистичны», считает депутат. Он отметил, что выступающие за отказ от газа партии не уточняют, как страна сможет обеспечивать собственное энергоснабжение.

Из-за рекордных цен на газ в Европе произошел рыночный ренессанс угля. Цены на уголь бьют рекорды. Ситуация настолько сложная, что уже идут разговоры о необходимости отменить программу сворачивания угольной генерации.

Экспорт Россией угля, в том числе в Европу, в этом году не изменится и составит около 48 миллионов тонн. При этом в Минэнерго РФ сообщили, что не получали обращений со стороны Китая или стран Европы об увеличении экспорта угля.

Цены на газ в Европе в сентябре беспощадно били исторические рекорды. Тысяча долларов за тысячу кубов не стала «дном» или «потолком» и 30 сентября газ уже стоил $1100.

Экономика,Минэнерго,Бундестаг,газета "Известия",
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