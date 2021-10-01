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Европу призвали не церемониться с Россией и объявить газовую войну

Lenta.ru
30 минут назад

Европейский союз (ЕС) должен занять жесткую позицию в вопросах покупки газа. Об этом заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, передает РИА Новости.

Европу призвали объявить газовую войну России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чешский дипломат призвал Европу перестать церемониться с Москвой и объявить газовую войну с целью навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство.

«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», — подчеркнул он.

Бартушка также указал, что причина газового кризиса в Евросоюзе — неготовность государств-поставщиков к тому, что объединение намерено полностью перейти на зеленую энергетику и отказаться от использования нефти и газа. Он отметил, что поставщиков необходимо заставлять играть по европейским правилам.

Стоимость электроэнергии в Европе достигла исторических максимумов на фоне снижения поставок газа из России и Норвегии, а также выросшего из-за восстановления экономики спроса. Так, цена на газ в Европе впервые в истории превысила отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров.

Экономика,Вацлав Бартушка,ЕС,РИА Новости,
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