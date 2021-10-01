Европу призвали объявить газовую войну России

Европейский союз (ЕС) должен занять жесткую позицию в вопросах покупки газа. Об этом заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, передает РИА Новости.

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Чешский дипломат призвал Европу перестать церемониться с Москвой и объявить газовую войну с целью навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство.

«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», — подчеркнул он.

Бартушка также указал, что причина газового кризиса в Евросоюзе — неготовность государств-поставщиков к тому, что объединение намерено полностью перейти на зеленую энергетику и отказаться от использования нефти и газа. Он отметил, что поставщиков необходимо заставлять играть по европейским правилам.